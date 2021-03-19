ما هي أفضل هواتف "آيفون" التي يمكن شراؤها في عام 2021؟

غيرت شركة ”أبل“ استراتيجيتها بشكل كبير جدا، منذ إطلاق أول هاتف ”آيفون“ قبل 14 عاما على يد ستيف جوبز، المدير التنفيذي الراحل في العام 2007، لتبدأ مرحلة جديدة.

وكانت ”أبل“ في السنوات الأولى لإطلاق ”آيفون“، تمنح المشتري هاتفا واحدا كل عام، مع خيار المفاضلة بين سعات التخزين الداخلية فقط، ولكن هذا كله تغير الآن مع الاستراتيجية الجديدة.

وخلال الأعوام الأخيرة، بدأت شركة ”أبل“ إنتاج مجموعة كبيرة ومتنوعة من هواتف ”آيفون“ كل عام، حتى إنها هذا العام أصبحت تبيع في موقعها 7 من هواتف ”آيفون“، تم إطلاق 5 منها العام الماضي.

وتختلف الهواتف من حيث الحجم والتصميم والألوان والسعر، وتصل خيارات السعة الداخلية للتخزين إلى 512 غيغابايت، مما يمنحها فرصة أفضل للتنافس بقوة مع شركات هواتف أندرويد العملاقة.

وتبيع ”أبل“ الآن هواتف آيفون من 3 أجيال، تشمل 4 هواتف في سلسلة ”آيفون 12“ التي أطلقتها في نهاية العام الماضي، وهاتف iPhone SE الجديد، وهاتف iPhone 11 الذي صدر في 2019، وهاتف (iPhone XR) الذي صدر في 2018.

وليست كل هواتف آيفون باهظة الثمن كما هو متوقع، حيث تقدم ”أبل“ أسعارا مختلفة تبدأ من 339 دولارا لهاتف iPhone SE، وتصل إلى 1399 دولارا لهاتف iPhone 12 Pro Max.

ونستعرض في هذا التقرير أفضل هواتف ”آيفون“ التي يمكن شراؤها بناء على الحاجة والميزانية:

iPhone 12

يعتبر هاتف آيفون 12 هو الخيار الأنسب للشراء خلال عام 2021 من حيث السعر والمواصفات، فإذا نظرت عن كثب، ستدرك أنه في الأساس هاتف آيفون 12 برو iPhone 12 Pro مع تخفيض سعره 200 دولار تقريبا.

ويشترك كلاهما في التصميم، والشاشة، والمعالج، والبطارية، والكاميرا الأمامية، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وميزة MagSafe للشحن اللاسلكي، ويختلفان في الكاميرا الخلفية، والألوان، وخيارات السعة الداخلية للتخزين فقط.

iPhone 12 Pro Max

يعتبر هذا الهاتف خيارا مناسبا للأشخاص الذين يفضلون الهواتف الكبيرة الحجم، والذين يخططون لاستخدام هواتفهم في المقام الأول لالتقاط الصور ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ويشترك هاتف آيفون 12 برو ماكس مع هاتف آيفون 12 برو في جميع المواصفات تقريبا، ولكن يتفوق في حجم الشاشة والبطارية فقط. ولكنه يظل هو الأفضل بالنسبة لمحبي التصوير وتحسين إنتاجيتهم، حيث إنه أكبر هاتف آيفون حتى الآن.

iPhone SE 2020

يتميز بأنه أصغر هاتف تقدمه أبل، ويتوفر بسعر مناسب للغاية، ويُعتبر خيارا مثاليا لأي شخص لا يفضل الهواتف الذكية الكبيرة الحجم، أو يريد هاتفا أصغر يمكن أن يتناسب بسهولة مع الاستخدام بيد واحدة. بالإضافة إلى كل ما سبق فهو الهاتف الوحيد في القائمة الذي يحتوي زر الشاشة الرئيسية (Touch ID).

iPhone 12 Pro

هو البديل الأرخص لهاتف iPhone 12 Pro Max، حيث إنه أرخص بقيمة 200 دولار تقريبا، ويمنحك الأداء نفسه، والميزات القوية، ولكنه يضم شاشة أصغر قليلا، وبطارية أصغر وكاميرا تليفوتوغرافية تدعم التقريب البصري حتى 4x، والتقريب الرقمي حتى 10 مرات 10x فقط بدلا من التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى 12 مرة في (iPhone 12 Pro Max).