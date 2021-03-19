من سيكون حصان سامسونغ الرابح Galaxy A72 أم Galaxy S20 FE ؟

كشفت شركة سامسونغ الكورية مؤخرا، النقاب عن 3 هواتف متوسطة المدى في حدث عقد افتراضيا، وكان من بينها هاتف Galaxy A72.

ويبدو أن هاتف سامسونغ الجديد متوسط المدى يقترب وبشكل خطير من المنطقة القاتلة الرئيسية في سوق هواتف سامسونغ، وربما يعتبر هاتف Galaxy S20 FE بالفعل خصمًا حقيقيًا.

ولكن هل هاتف Galaxy A72 أفضل بالفعل من Galaxy S20 FE الذي نال استحسانًا كبيرًا؟ ، حسناً.. دعونا نلقي نظرة فاحصة على الهاتفين جنبا إلى جنب ونلقي المزيد من الضوء عليهما:

الأداء

إحدى الميزات الواضحة التي يتمتع بها Galaxy S20 FE على Galaxy A72، هو المعالج، حيث يتم تشغيل الهاتف الجديد متوسط المدى بواسطة Snapdragon 720G SoC، بينما يعمل Galaxy S20 FE / S20 FE 5G بمعالج Exynos 990 / Snapdragon 865 علي التوالي.

الشاشة

المنطقة الأخرى التي يتمتع فيها Galaxy S20 FE ببعض المزايا هي الشاشة، ويتميز هاتف Galaxy A72 الجديد من سامسونغ بشاشة ”Super AMOLED Infinity-O“ مقاس 6،7 بوصة مع معدل تحديث 90 هيرتز.

لكن شاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة من Galaxy S20 FE قادرة على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويمكن أن تحدث 30 هرتز فرقًا حقيقيًا.

البطارية

لحسن الحظ يتمتع هاتف Galaxy A72، بميزة جديدة وهي حجم البطارية الذي يبلغ أكبر 5000 مللي أمبير في الساعة، وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى قدرات الشحن اللاسلكي، إلا أنها تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

والبطارية الأكبر ليست الشيء الوحيد في Galaxy A72 الأفضل مقارنةً بهاتف Galaxy S20 FE، وكجزء من سياسة تحديث البرامج الجديدة من سامسونغ، سيحصل هاتف Galaxy A72 على ثلاث ترقيات رئيسية لنظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية بعد الإطلاق، كما هو متوقع.

وهذا يعني أن نظام التشغيل القادم Android 14 سيصل إلى هذه الجهاز في وقت ما، على أن يعمل حالياً بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1.

الكاميرا

يحتوي هاتف Galaxy A72 على إعداد رباعي الكاميرا بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل مع مستشعرات العمق بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو 5 ميغابكسل، وعدسة تقريب 3x تحتوي على 8 ميغابكسل، وهي نفس الكاميرا الموجودة في Galaxy S20 FE، لذا نتوقع أن تقدم لنا الكثير حتى تكبير 10x ويتشابه كلا الهاتفين، لكن Galaxy A72 يحتوي على مستشعر ماكرو إضافي 5 ميغابكسل.

وأخيراً، يعد Galaxy A72 هاتفًا ذكيًا متوسط المدى جديدًا مثيرًا للإعجاب، ويتميز بشاشة عرض ذات معدل تحديث مرتفع، مع واجهة مستخدم One UI 3.1 شبه كاملة، وكاميرات جيدة ومواصفات داخلية، والمزيد من الترقيات المميزة للغاية، لكن Galaxy S20 FE تمكن من التفوق في العديد من الجوانب الرئيسية، حتى ولو قليلا.