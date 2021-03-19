هاتف "أسوس" الجديد ASUS ROG Phone 5 يفشل في اختبار للمتانة (فيديو)

أجرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب، التي تختبر الهواتف الذكية من حيث القوة والمتانة بأشكالها المختلفة، اختبارا لهاتف اسوس الجديد Asus ROG Phone 5، وهو هاتف ذكي جديد للألعاب.

لكن النتائج كانت مفاجئة للغاية حيث فشل الجهاز في الاختبار، وذلك رغم أنه هاتف مخصص للألعاب، ومصمم للاستخدام القاسي، ويجب أن يتمتع بمتانة أفضل، وفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“.

وفي الاختبار، قام الناشط التقني بكشط مستويات مختلفة من الشاشة، باستخدام ولاعة لقياس مدى قوتها، ولم تختلف النتائج عن الطرز الرئيسية الأخرى، وجاءت النتائج جيدة.

ولكن عندما بدأ باختبار انحناء الجهاز، فإن النتائج جاءت مختلفة، فعندما حاول جيري ثني الهاتف الذكي، دون استخدام قوته الكاملة، بدأ الجزء السفلي من الشاشة في مواجهة المشكلات، وأدى الانحناء قليلًا في المقدمة إلى توقف الشاشة عن العمل، كما تصدعت اللوحة الخلفية المغطاة بالزجاج تماما.

ورغم أن ROG Phone 5 يأتي بطبقة من الزجاج والمعدن تبدو قوية، لكن أظهر الاختبار نقطة ضعف في الإطار بحيث لم يمتلك الهاتف الذكي المرونة الكافية لتحمل الضغط أثناء اختبار الانحناء.

وكانت أسوس قد أطلقت هاتفها الذكي للألعاب من الجيل الرابع ASUS ROG Phone 5 في وقت سابق من هذا الشهر، وتضمنت السلسلة ثلاثة أجهزة هي ROG Phone 5 وROG Phone 5 Pro وROG Phone 5 Ultimate.