Galaxy A52 مقابل Galaxy A32.. أيهما أفضل للشراء؟

أطلقت شركة سامسونغ الكورية، جهازي Galaxy A32 وGalaxy A52، في نفس التوقيت، متضمنان العديد من المواصفات المتقدمة والتي تجعلهما خيارين جديرين بالشراء.

ولكن قد تكون المقارنة والتفضيل بين الهاتفين أمرا صعبا بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون في الترقية لأحدث الأجهزة.

وفيما يلي مقارنة بينهما في عدة مجالات مختلفة:

الشاشة والأداء

يتمتع كل من الجهازين المزودين بتقنية الجيل الرابع، بخصائص عرض متشابهة نسبيا، بالرغم من اختلافات التصميم بين Infinity-U و Infinity-O.

ويأتي كلا الهاتفين بشاشة Super AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز، إلا أن هاتف Galaxy A52 5G يمتلك معدل تحديث 120 هرتز ودقة FHD +.

ولا يعني ذلك أن Galaxy A32 يمتلك نفس أداء Galaxy A52 بسبب نفس معدل التحديث، حيث سيأتي الهاتف السابق مزودا بشريحة MediaTek Helio G80 غير المجهزة لمهام معينة عند 90 هرتز ويوفر الأخير تجربة أكثر سلاسة بفضل معالجات Qualcomm Snapdragon 720G في إصدار الجيل الرابع ومعالج Snapdragon 750G في إصدار الجيل الخامس.

الكاميرا والبرامج

يتميز كل من الهاتفين بكاميرات رئيسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 وضبط تلقائي للصورة، إلا أن A52 يمتلك تثبيتًا بصريًا للصورة، ما يؤدي إلى صور ومقاطع فيديو أكثر وضوحا.

يحتوي Galaxy A32 على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ويتميز Galaxy A52 بكاميرا أكثر قدرة على التصوير بدقة 12 ميجابكسل.

وتتشابه مستشعرات العمق والماكرو في كلا الهاتفين، ويحتوي Galaxy A52 على كاميرا سيلفي عالية الدقة تبلغ 32 ميجابكسل.

وبالرغم من أن كلا الهاتفين مزودان بنظام Android 11 و One UI 3، إلا أن Galaxy A32 يفتقد المزيد من الميزات بينما يوفر Galaxy A52 تجربة رائدة.

التصميم

يتميز الهاتفان بحماية شاشة Gorilla Glass 5 وظهر بلاستيكي، ولكن يبدو Galaxy A52 أكثر حداثة بفضل شاشة Infinity-O، ويمتلك Galaxy A52 تصنيف مقاومة الغبار والماء.

يحتوي Galaxy A52 على بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة بينما يحتوي Galaxy A32 على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

يعالج Galaxy A52 أحد أكبر عيوب Galaxy A32، حيث يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط إلى جانب مجموعة شرائح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ويعتبر اختلاف السعر عاملاً أساسيًا في الاختيار بين الجهازين، ويوفر Galaxy A52 العديد من المزايا ولكن بسعر أعلى، لذلك إذا لم تتمكن من زيادة ميزانيتك، فيمكن شراء متغير 4G من Galaxy A32.