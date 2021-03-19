أجهزة جديدة من سامسونغ تتحضر للنزول للأسواق خلال 2021

بعد إطلاق هاتفي Galaxy A52 وA72 في حدث Unpacked الذي عقدته شركة ”سامسونغ“ في وقت لاحق أمس، تم الكشف عن خطة الشركة الكورية الجنوبية في إصدار أجهزتها القادمة.

ومن جانبه، نشر المسرب الشهير، إيفان بلاس، خريطة مسربة لموعد إطلاق أجهزة سامسونغ القادمة والتي تمتد حتى أغسطس المقبل.

بناءً على ذلك، سيتم عقد حدث Samsung Unpacked القادم في 14 أبريل ويركز على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وخاصة أجهزة كمبيوتر Galaxy Book المحمولة، مع إمكانية الإعلان عن أجهزة Chromebook جديدة في نفس الموعد.

وفي شهر يونيو/حزيران القادم، سيتم إطلاق جهاز Galaxy Tab S7 Lite، ولكن لم يتم تحديد تاريخ إطلاق دقيق بعد.

وبعد شهر من ذلك وتحديدًا في يوليو/تموز، من المقرر أن يتم إطلاق هاتف جديد من سلسلة Galaxy A وهو A22 5G، وتشير التسريبات أنه من المتوقع بيعه بمبلغ 177 دولارا أمريكيا في كوريا الجنوبية.

فضلًا عن ذلك، تم تحديد تاريخ حدث FE Unpacked في 19 أغسطس ومن المرجح إطلاق فيه خليفة Galaxy S20 FE الذي تم إطلاقه العام الماضي في شكل Galaxy S21 FE، وتم تسريب القليل من المعلومات عن هذا الجهاز، حيث سيتم إطلاقه بسعة تخزين 128/256 جيجابايت بألوان الأبيض والرمادي والفضي والوردي والبنفسجي.