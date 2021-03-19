ريلمي ستطلق Realme GT Neo‏‎ أول هواتفها منحنية الشاشة

كشفت شركة ”ريلمي“ الصينية موعد إطلاق هاتف ”ريلمي جي تي نيو“ Realme GT Neo، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي ”ويبو“.

سيعمل الهاتف، الذي من المقرر ان ينزل الأسواق في 31 مارس/آذار الجاري، بمعالج Dimensity 1200 SoC.

وذكرت تقارير تقنية أن الهاتف المنتظر يحمل رمز RMX3116، وقد ظهر على منصة اختبارات الأداء TENAA، وسيكون أول هاتف تطلقه ريلمي بشاشة منحنية.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيتميز بشاشة بحجم 6.55 بوصة، بمعدل تحديث 90 هيرتز، ودقة +FHD تبلغ 2400 × 1080 بكسل ذات ثقب واحد في الزاوية اليسرى العليا للكاميرا الأمامية، ومستشعر بصمة على الشاشة.

وسيتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 4400 مللي أمبير، وستبلغ أبعاده 159.9 × 73.4 × 7.8 ملم، وسيعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة ريلمي UI 2.0.

كما سيدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وستحتوي الجهة الخلفية للهاتف على عبارة ”Dare To Leap“ ووحدة كاميرا مستطيلة الشكل تحتوي على 3 كاميرات وفلاش LED.