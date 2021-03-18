أبل تطرح أجهزة iPad Pro بشاشة mini LED مبكرًا

كشفت تقارير تقنية جديدة أن الطلب المتزايد على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، دفع شركة أبل الأمريكية إلى إطلاق أجهزة iPad Pro الجديدة الشهر المقبل، بدلًا من العام المقبل.

ووفقًا للمحلل مينج شي كو، فإنه من المقرر أن تعمل الشركة على تحديث تشكيلتها الجديدة بمعالجات وكاميرات محسنة، وستتحول الشاشات أيضًا من شاشات LCD إلى لوحات LED صغيرة.

وكشفت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية أن الجهازين اللوحيين الجديدين يحتفظان بقطري 11 و 12.9، كما ستنتقل أبل إلى شاشات OLED في أجهزة iPad القادمة التي ستصدر في عام 2022 وفيما بعد.

وأوضح التقرير أيضًا أن الشركة تقوم باستثمارات كبيرة في شاشات LED الصغيرة التي سيتم استخدامها في أجهزة كمبيوتر MacBook Air المحمولة الجديدة، كما ستتحول أجهزة iPad Air اللوحية الأرخص ثمنًا إلى الشاشة الجديدة في النصف الثاني من عام 2022.

وقال شي كو إنه سيتم البدء في تصنيع أجهزة iPad Pro مع شاشات mini LED الشهر المقبل، بينما سيتم إنتاج MacBook Pro بنفس الشاشة في النصف الثاني من العام.

ومع ذلك، تعتبر الترقية إلى شاشات mini LED ليست خطوة كبيرة، إلا أنه مع تحكم أفضل في الإضاءة الخلفية، سيتم السماح بتحسين عمر البطارية بشكل أفضل.