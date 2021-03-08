"ون بلس" تعلن رسميا موعد إطلاق سلسلة "OnePlus 9" (فيديو)

أعلنت شركة ”ون بلس“ رسميًا موعد إطلاق سلسلة ”OnePlus 9″، التي ستصل في الـ23 من شهر آذار/مارس الجاري، وفقًا لحساب الشركة الرسمي على موقع ”تويتر“.

وأعلنت الشركة، بحسب عدد من التقارير التقنية، تعاونها مع الشركة السويدية لتصنيع الكاميرات ”هاسيلبلاد/Hasselblad“، لتحسين نظام الكاميرا المدمج في هواتف ”Oneplus 9″، والعمل أيضًا على شاشة ملونة عالية الجودة في الهواتف الذكية الجديدة.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23. Get notified: https://t.co/8HQZu9LLbl pic.twitter.com/fIajmlM2Lg — OnePlus➕ (@OnePlus_USA) March 8, 2021

ولا يزال من غير الواضح عدد الهواتف الذكية الجديدة التي ستتضمن إطلاق السلسلة الجديدة، إلا أن تقارير سابقة تحدثت عن طراز ”Oneplus 9 Pro“، الذي سيأتي بشاشة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وشحن سريع بقدرة 45 واط.

ويمكن أن تتضمن السلسلة أيضًا الهاتفين ”Oneplus 9 Lite“ و“Oneplus 9″، وهما مخصصان للفئة متوسطة السعر، ووفقًا للمعلومات، ستوفر جميع طرازات ”Oneplus“ الجديدة دعم شبكات الـ“G5″.

وتعتمد الهواتف الذكية أيضًا على أربعة مستشعرات لوحدة الكاميرا، واحد منها، على الأقل، هو مستشعر ”Sony IMX789″، ومستشعر بزاوية عريضة وزاوية فائقة الاتساع وعدسة التيليفوتو، مع تقريب بصري 3.3x، وخاصية الضبط التلقائي للصورة بالليزر وفلاش ”LED“.