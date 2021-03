"ون بلس" تعلن رسميا موعد إطلاق سلسلة "OnePlus 9" (فيديو)

أعلنت شركة ”ون بلس“ رسميًا موعد إطلاق سلسلة ”OnePlus 9″، التي ستصل في الـ23 من شهر آذار/مارس الجاري، وفقًا لحساب الشركة الرسمي على موقع ”تويتر“.

وأعلنت الشركة، بحسب عدد من التقارير التقنية، تعاونها مع الشركة السويدية لتصنيع الكاميرات ”هاسيلبلاد/Hasselblad“، لتحسين نظام الكاميرا المدمج في هواتف ”Oneplus 9″، والعمل أيضًا على شاشة ملونة عالية الجودة في الهواتف الذكية الجديدة.

It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with Hasselblad, on March 23.

