شاومي تسجل 300 ألف عملية بيع لسلسلة Redmi K40 خلال 5 دقائق

أعلنت شركة شاومي الصينية عبر منصة Weibo تلقيها 300 ألف طلب لشراء لسلسلة هواتف Redmi K40 و Pro وRedmi K40 Pro+ بعد مرور 5 دقائق فقط من طرحها للبيع، كما صرحت الشركة أيضاً عن بدء المرحلة الثانية من البيع في تاريخ 8 مارس/ آذار الجاري.

وتتميز سلسلة هواتف Redmi K40 من شاومي التي تم إطلاقها في الصين بداية من 25 فبراير الماضي بوجود كاميرات رياضية خلفية وتصميم الشاشات المثقبة وبتقنية عرض AMOLED بمعدل تحديث يساوي 120 هرتز، ويبلغ حجم الشاشة 6.67 بوصة.

وأفادت الشركة بأن عملية البيع تشتمل على جميع ألوان سلسلة الهواتف وبمختلف أنواع الذاكرة، ولكن لم تقدم الشركة بياناً تفصيلياً عن العدد المباع تحديدًا لكل نوع من هذه الأجهزة الثلاثة.

وتعمل هواتف السلسلة بنظام أندرويد 11 ونظام تشغيل MIUI 12 وتتميز بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجا بايت، وتختلف وحدات المعالجة بين الهواتف الثلاثة فهاتف Redmi K 40 يعتمد على نظام سناب دراغون 870 ثماني النواة برامات تصل إلى 12 جيجا بايت أما الإصدارين الآخرين Redmi K40 Pro و Redmi K40 Pro يأتيان بمعالج سناب دراغون 888 برامات تصل إلى 8 جيجابايت.

وتتميز كاميرات Redmi K40 بمستشعر رئيسي Sony IMX582 بدقة تبلغ 48 ميجا بيكسل بالإضافة لمستشعر آخر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، أما Redmi K40 Pro يحتوي على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجا بيكسل وثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل، أما المستشعر الخاص بـRedmi K40 Pro + فهو Samsung HM2 بدقة 108 ميجا بيكسل وهو الأعلى بين الأجهزة الثلاثة.