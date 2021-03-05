هل تتفوق كاميرا iPhone 13 Pro على iPhone 12 Pro؟

كشف تقرير أن كاميرا هاتف iPhone 13 Pro القادم ستتمتع بميزات متعددة تجعله أفضل من جهاز iPhone 12 Pro الذي يعتبر أقوى هاتف صممته شركة ”أبل“ على الإطلاق.

ووفقا لمصادر شركة Digitimes، فإن هاتفي iPhone 13 Pro و Pro Max يلتقطان صورًا ومقاطع فيديو أكثر وضوحًا مع العديد من الترقيات في الكاميرا التي تتضمن تحسين الكاميرات فائقة الاتساع من خلال إضافة تثبيت الصورة البصرية (OIS) والتحويل التلقائي للصورة.

يشار إلى أن جهاز iPhone 12 Pro Max هو أول هاتف من ”آيفون“ يقرن الكاميرا الرئيسية الخاصة به بخاصية OIS والتي تعتمد على تغيير المستشعر بدلاً من العدسة، مما ينتج عنه صور أكثر وضوحًا.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تزويد الكاميرا الرئيسية في iPhone 13 Pro بنفس الميزة أم لا، ولكن من المؤكد أن تزويد كاميرات 13 Pro و Pro Max بتحويل المستشعر OIS، ينتج عنه صور أكثر وضوحًا عند استخدام هذه العدسة.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن الكاميرات فائقة الاتساع ستقوم بتحسين فتحات f / 2.4 في نطاق iPhone 12 إلى f / 1.8 في هواتف iPhone 13مما يسمح بأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة مع اختلاف الأراء بأنها سيتم تزويدها في جميع سلسلة آيفون 13، وأخرى تشير إلى أنه سيتم الاكتفاء بها في أجهزة iPhone 13 Pro و Pro Max فقط.

كما أوضح تقرير آخر أن iPhone 13 Pro سيحصل على كاميرا تليفوتوغرافي أفضل وهو ما يعني توسيع الزوم البصري من 2x إلى 2.5x.

وذكرت بعض التقارير السابقة أن iPhone 13 سيأتي بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل و 40 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x-5x وتكبير رقمي 10x-20x وعدسة فائقة الاتساع 40 ميجابكسل وعدسة بصرية بدقة 64 ميجابكسل مقارنة بجهاز iPhone 12 الذي يحتوي على عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل و عدسة عريضة بدقة 12 ميجابكسل ولا يوجد عدسة مقربة.