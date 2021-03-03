ترجيحات بقدوم هواتف آيفون في 2022 دون "نوتش" وتحويلها إلى ثقب

كشفت تقارير تقنية أن العديد من إصدارات هواتف آيفون القادمة في 2022، ستتخلى عن ”النوتش“ (الشق الموجود في أعلى الشاشة ويضم الكاميرا الأمامية والسماعة والمستشعر) والتحول لتصميم شاشة مثقبة، على غرار هواتف ”سامسونغ“ المتطورة.

ومن جانبه، قال المسرب الشهير، ”مينغ شي كو“، إنه سيتم استخدام الشاشة المثقبة في أجهزة هواتف آيفون القادمة في 2022، وفي حال كانت عائدات الإنتاج جيدة، فقد تستخدم جميع إصدارات آيفون القادمة هذا التصميم.

ولم يقدم ”شي كو“ أي تفاصيل أخرى حول مكان نظام ”Face ID“ حال التخلي عن ”النوتش“، وذلك في حالة استمرار استخدام نظام التعرف على الوجه، إذ يتردد أن شركة ”أبل“ تخطط للاستعانة بمعرف اللمس تحت الشاشة ”Touch ID“ في بعض الأجهزة المستقبلية.

وكانت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية ”ZTE“ عرضت أخيرا نظام التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد تحت الشاشة، لذلك ربما تستكشف ”أبل“ حلا مشابها.

وأوضح ”شي كو“، أنه إذا سارت عملية التطوير بسهولة، فإن الأجهزة الجديدة ستحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة وكاميرا بيريسكوب ذات عدسة مقربة وتصميم شاشة دون فتحات أو ثقوب.

وعلى الجانب الآخر، قال ”شي كو“ إن الكاميرا الأمامية في طرازات آيفون 2022 ستتميز بضبط تلقائي للصورة، وقد تطلق ”أبل“ -أيضا- جهازا جديدا مزودا بشاشة ”LCD“ بحجم 6 بوصات ومعرف الوجه بسعر أقل من 600 دولار في النصف الأول من عام 2023 ليحل محل ”iPhone 11“.