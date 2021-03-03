"شاومي" تطلق سلسلة "Redmi Note 10" بميزة غير مسبوقة

تستعد شركة الهواتف الصينية شاومي لإطلاق 3 إصدارات من سلسلة هواتف Redmi Note 10 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي تتضمن الإصدار الرئيس مع إصدار REDMI NOTE 10 PRO وأيضاً Redmi Note 10 Pro Max.

واليوم كشفت العملاق الصيني أنه سيتم طرح سلسلة “ Redmi Note 10″ بميزة غير مسبوقة لهواتف الفئة المتوسطة، وأكدت ”شاومي“ أن سلسلة Redmi Note الجديدة ستحتوي على شاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries. Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg — Xiaomi (@Xiaomi) March 2, 2021

يذكر أن شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، هي شيء تجده عادة في الهواتف الرئيسة ذات الفئة مرتفعة التكلفة، حتى الهواتف الرئيسة ذات الميزانية المحدودة المزودة بشاشة AMOLED تأتي عادة بمعدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

وقد تم تأكيد تلك الأخبار حول هذه الميزة غير المسبوقة من خلال حساب شاومي الرسمي علي موقع ”تويتر“ في وقت سابق اليوم.

وعلى الرغم من أن شاومي لم تذكر في التغريدة أي الهواتف ستأتي بمعدل تحديث مرتفع، إلا أن هاتف Redmi Note 10 Pro سيحتوي على معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتعد إحدى ميزات الطراز المحترف، كما يؤكد إعلان الفيديو الذي تم نشره عن طريق الخطأ بواسطة حساب Xiaomi UK YouTube أن الهاتف سيأتي بلون برتقالي جميل جنبًا إلى جنب مع تداخل باللونين الأزرق والرمادي.

ومن بين الميزات الأخرى، التي تم الكشف عنها في الفيديو هي الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 108 ميغابكسل ومكبرات الصوت الإستريو والشحن السريع بقدرة 33 واط.

وسيحتوي الطراز القياسي -أيضا- على شاشة AMOLED مع نتوءة كاميرا في المنتصف وجسم بلاستيكي، وسيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 678 وسيأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرات خلفية رباعية بدقة 48 ميغابكسل.