"شاومي" تطلق سلسلة "Redmi Note 10" بميزة غير مسبوقة

تستعد شركة الهواتف الصينية شاومي لإطلاق 3 إصدارات من سلسلة هواتف Redmi Note 10 في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي تتضمن الإصدار الرئيس مع إصدار REDMI NOTE 10 PRO وأيضاً Redmi Note 10 Pro Max.

واليوم كشفت العملاق الصيني أنه سيتم طرح سلسلة “ Redmi Note 10″ بميزة غير مسبوقة لهواتف الفئة المتوسطة، وأكدت ”شاومي“ أن سلسلة Redmi Note الجديدة ستحتوي على شاشة AMOLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

The first-ever 120Hz AMOLED display on #RedmiNote10Series, all you need to help challenge your boundaries.

Find out everything on March 4th #RedmiNote10Sereis global launch event. pic.twitter.com/YvQD6QXJYg

— Xiaomi (@Xiaomi) March 2, 2021