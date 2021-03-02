"كافيار" تكشف النقاب عن إصداراتها من أجهزة "أبل" المزينة بالذهب والماس

كشفت ”Caviar“ الروسية المعروفة بإطلاق إصدارات خاصة ومحدودة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، النقاب عن مجموعة من أجهزة ”أبل”، المزينة بالذهب والماس.

وتحمل تلك الأجهزة وبشكل فريد كلمات المؤسس المشارك لشركة ”أبل“، ستيف جوبز والرئيس التنفيذي الحالي، تيم كوك، وتتضمن السلسلة هاتفين ذكيين من نوع iPhone 12 Pro وثلاثة أجهزة iPad Pro اللوحية.

هاتف iPad Pro Grand

في الجزء العلوي من المجموعة، يوجد طراز iPad Pro Grand الذي يبلغ تكلفته 184,310 دولار، تم إنتاجه في نسخة واحدة، حيث يأتي هذا الجهاز اللوحي مرصعا بـ 81 ماسة طبيعية بقطر 3 ملم، كما تم نقش أقوال ستيف جوبز وتيم كوك على الجهاز.

والجهاز مزين بأكثر من كيلو من الذهب عيار 18 قيراط، واستبدلت الشركة الروسية، شعار شركة ”أبل“ الذي يظهر على العديد من أجهزة iPhone و iPad بشجرة تفاح كاملة مصنوعة من الذهب ومثبتة على حقل ذهبي.

جهازي iPhone 12 Pro Golden Apple و iPad Pro Golden Apple

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن هاتفي iPhone 12 Pro Golden Apple و iPad Pro Golden Apple، وتم تزيين اللوحة الخلفية لجسم كل من هذه الأجهزة بشجرة تفاح مذهبة، حيث يأتي ظهر الهاتف من خشب التفاح الحقيقي معالجا ومطليا بلون غامق.

كما نقش المثل الشهير لستيف جوبز على الخشب: ”تحلى بالشجاعة لتتبع قلبك وحدسك“.

وتبلغ تكلفة كلا الجهازين 6.000 دولار و 8.000 دولار على التوالي، وأكدت الشركة تصنيع 99 قطعة لكل من iPhone و iPad في مجموعة Gold Apple.

جهازي iPhone 12 Pro Diamond و iPad Pro Diamond

أخيرا، تم إصدار iPhone 12 Pro Diamond و iPad Pro Diamond ، وتم تزيين اللوحة الخلفية لجسم هذه الأجهزة بشجرة تفاح مذهبة، مع تسعة أحجار ماس طبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، تم نقش كلمات مقتبسة لتيم كوك على الجهاز: ”تكمن المتعة في الرحلة وليس في الوصول“ وتبلغ تكلفة الأجهزة 7.000 دولار و 10.000 دولار على التوالي، وأكدت الشركة تصنيع 99 قطعة لكل من iPhone و iPad في مجموعة Diamond Apple.