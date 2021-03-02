تسريب يكشف تفاصيل جديدة لهاتف شاومي المرتقب "Redmi Note 10"‏‎

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ للإعلان الرسمي عن سلسلة Redmi Note 10 التي طال انتظارها، وقد لاقت تلك السلسلة طوال الفترة الماضية الكثير من التسريبات والشائعات.

واليوم، كشفت أحدث التسريبات عن الصور الحية لتصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 10، الذي سينطلق قريباً بواسطة معالج Snadragon 678.

ويقدم لنا التسريب نظرة واضحة لتصميم الهاتف وصندوق التغليف، كما تستعرض التسريبات مواصفات جديدة لهذا الإصدار.

مواصفات هاتف Redmi Note 10

أولاً، سيتم تشغيل هاتف Redmi Note 10 بواسطة معالج Snapdragon 678 الذي يرتكز على دقة تصنيع 11 نانومتر بسرعة 2.2 غيغاهيرتز، والتي تقدم تحسينات في هذا الإصدار عن رقاقة SD675، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير.

وتعد قدرة البطارية في الإصدار الجديد أقل من البطارية المقدمة في Redmi Note 9 الذي جاء بقدرة بطارية 5020 مللي أمبير، إلا أن هاتف Redmi Note 10 يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط للمرة الأولى في الإصدار الرئيسي من السلسلة، حيث قدمت معايير الشحن الأعلى غالباً في إصدارات Pro.

أيضاً تكشف الصور عن أن هاتف Redmi Note 10 سيأتي بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة، كما يضم الهاتف نتوءة للكاميرا الأمامية تتوسط الشاشة، أيضاً يأتي الهاتف باثنين من المكبرات الصوتية.

وأخيراً، نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف للحصول على المزيد من التفاصيل حول سعره والأسواق التي ينطلق فيها خلال الفترة القادمة.