الكشف عن أول هاتف في العالم من ألياف الكربون (فيديو)

أعلنت شركة Carbon Mobile الألمانية عن Carbon 1 MK II، الذي يعتبر الهاتف الذكي الأول في العالم المصنع من ألياف الكربون بسعر 800 يورو.

ويتميز الهاتف بأنه خفيف جدا ”125 غراما“ ونحيف ”6.3 ميليمتر“ والغلاف الخارجي له يوفر السلامة الهيكلية مع عدم وجود دعامات داخلية.

ألياف الكربون لها جانب سلبي كبير عند استخدامها في الهواتف الذكية، إذ تحجب الموجات الراديوية، وهذا هو السبب في أننا نراها تُستخدم بشكل ضئيل، لكن فريق الشركة قضى سنوات في العمل على هذه المشكلة وقاموا بحلها.

ويعتبر المفتاح لحل هذه المشكلة هو تقنية HyRECM التي تم تطويرها على مدار أربع سنوات، وتجمع هذه التقنية بين ألياف الكربون العالية الجودة مع مادة مركبة تسمح لموجات الراديو بالمرور.

ويشكل البلاستيك أقل من 5% من المواد المستخدمة في بناء الهاتف، ويمكن تفكيك كل هاتف من Carbon Mobile وتحويله إلى مواد خام.

ويحتوي Carbon 1 MK II على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6 إنشات وبدقة 1080×2160 بكسل وبمعدل عرض 18:9، ويتم حماية الشاشة بواسطة أنحف لوحة من Gorilla Glass Victus حتى الآن – يبلغ قياسها 0.4 ميليمتر فقط.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10، لكن تحديث أندرويد 11 قادم في الربع الثاني، وتعِد Carbon Mobile بسنتين من التحديثات البرمجية والتصحيحات الأمنية الشهرية.

ويتم تشغيل Carbon 1 MK II بواسطة مجموعة شرائح Helio P90، التي تقترن بسعة 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 غيغابايت من مساحة التخزين.

ويمكن أن تحتوي فتحة البطاقة المزدوجة المختلطة على بطاقة microSD إذا كنت بحاجة إلى المزيد من مساحة التخزين الداخلية، وللجهاز بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير يمكن شحنها حتى 50% في نصف ساعة.

يتضمن الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل، ويبدو أن كلتيهما لهما البعد البؤري نفسه وفتحة العدسة f/2.0 نفسها، بينما هناك في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 20 ميغابيكسل.

ولا يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، لكنه يتضمن دعما لمعيار Wi-Fi 5 و Bluetooth 5.0 مع aptX HD و NFC و GPS و GLONASS و Galileo ومنفذ USB-C 3.1.

ويخلو الهاتف الفريد من نوعه من منفذ لسماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، لكن يوجد NFC، وهناك -أيضا- قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب.

ويمكن طلب Carbon 1 MK II بشكل أوّلي عبر الإنترنت اليوم من الموقع الرسمي للشركة، على أن يبدأ الشحن في وقت لاحق من هذا الشهر، كما يظهر الهاتف في المتاجر العادية في ألمانيا في غضون أسبوعين.