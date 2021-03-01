الكشف عن مواصفات جديدة لهاتف "آيفون" القابل للطي

كشف المحلل الشهير، مينج شي كو، خطط شركة ”أبل“ الأمريكية عن هاتف آيفون القابل للطي المقبل.

وقال إن الشركة ستطلق الجهاز بشاشة من 7.5-8 بوصة في عام 2023، إلا أنه اشترط أن الإطلاق في عام 2023 سيتوقف على قدرة ”أبل“ على حل مشكلات التكنولوجيا الرئيسية والإنتاج الضخم هذا العام.

إضافة إلى ذلك، ذكر أن أبل لم تبدأ بعد الإنتاج رسميًا؛ لذلك يبدو أن الجهاز لا يزال في مرحلة البحث.

ومع ذلك، أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة أبل لا يزال بإمكانها أن تقرر عدم المضي قدمًا في تصنيعه.

كما انتشرت شائعات متعددة حول الهاتف القابل للطي، حيث أطلقت الشركات المصنعة الأخرى منتجات ذات تصميمات مختلفة، وأوضحت التقارير أن ”أبل“ تعمل مع كل من ”سامسونغ“ و ”إل جي“ على تقنية شاشة OLED القابلة للطي، وأن الشاشة ستكون في نطاق 7.3-7.6 بوصة وستدعم Apple Pencil.

وكانت التقارير قد أشارت في أكتوبر إلى أن هاتف iPhone Flip يمكن أن يأتي بنسخة مطورة من الشاشة الخاصة بـ iPhone 12، حيث سيتم تصميمه لعرض مرن، وتتكون الشاشة من أربع طبقات: طبقة غلاف، طبقة صلبة وسطح داخلي وطبقة دعم شفافة.