"إنستغرام" يضيف مزايا جديدة لخاصية البث المباشر

أضاف تطبيق الصور الشهير ”إنستغرام“ مزايا جديدة لخاصية البث المباشر لاستيعاب أكثر من شخص في بث واحد.

وكشف التطبيق النقاب عن Live Rooms والتي ستسمح لما يصل إلى 4 أشخاص بالبث سويا في وقت واحد، مشيرا إلى أنه يهدف لفتح المزيد من الفرص للمستخدمين من خلال السماح للأشخاص باستضافة أشياء مثل البرامج الحوارية أو جلسات الموسيقى أو البرامج التعليمية الجماعية مع أكثر من صديق.

وبحسب موقع ”إنغاديجيت“، يمكن للمستخدمين بدء ميزة البث عن طريق التمرير إلى اليسار واختيار خيار الكاميرا الحية، و يتعين عليهم بعد ذلك النقر على أيقونة الغرف واختيار الضيوف لإضافتهم ويمكن البث مع الأشخاص الذين طلبوا البث المباشر أو إرسال دعوات إلى أشخاص آخرين.

ويستخدم العديد من الأشخاص ميزة البث المباشر في ”إنستغرام“ كثيرًا وبطرق جديدة منذ بدء عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس ”كورونا“ خلال عام 2020، واستخدمت الحكومات هذه الميزة لنشر الوعي حول إرشادات كورونا، كما تستخدمها جهات الترفيه لبث المقابلات مع المشاهير.

كان قد قام إنستغرام أيضًا في أكتوبر الماضي بتمديد الحد الأقصى لطول البث من ساعة واحدة إلى أربع ساعات.