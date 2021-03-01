رغم "فشل"iPhone 12 Mini.. "أبل" تعتزم إصدار iPhone 13 Mini

قدمت شركة ”أبل“ الأمريكية هاتفها ”iPhone 12 Mini“ في العام الماضي كنموذج جديد بمواصفات رائدة، وبالرغم من مواصفاته الرئيسة وحجمه الصغير، إلا أنه فشل فشلًا كبيرًا من ناحية المبيعات.

وتوقع الخبراء أن ”أبل“ ستكتفي بذلك وستكون نهاية الهواتف الذكية المصغرة، إلا أن الشركة لن تتوقف عن هذا الطراز وتعتزم إصدار ”iPhone 13 Mini“ العام الجاري.

وقال المسرب الشهير جون بروسر إن شركة ”أبل“ ستتوقف عن إنتاج ”iPhone 12 Mini“، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني أن ”أبل“ ستتوقف عن بيعه، لكن يمكن للشركة إعادة تشغيل الإنتاج في أي وقت.

وبخصوص مواصفات هاتف ”iPhone 13 Mini“ القادم من ”أبل“، قال بروسر إن سلسلة ”iPhone 13“ سيكون لها حجم مماثل لسلسلة ”iPhone 12″، وسيأتي ”iPhone 13 Mini“ بشاشة 5.4 بوصة مثلما تم إطلاق سابقه.

وذكرت التقارير أن ”iPhone 13 Mini“ ربما سيتفوق على ”iPhone 12 Mini“؛ لأنه ستكون لديه مساحة أكبر في المنافسة في سوق الهواتف الذكية المصغرة.

وكانت ”أبل“ قد أطلقت هاتف ”iPhone SE“ بحجم 4.7 بوصة فقط قبل أشهر من إطلاق سلسلة ”iPhone 12″، وهو ما أثر على مبيعات الأخير، ولكن لن تطلق ”أبل“ أي هواتف صغيرة بجانب سلسلة ”آيفون 13″، وهو ما سيعطي مساحة لها.