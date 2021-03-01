لهواة الألعاب.. من الأفضل iPhone 6S أم iPhone 12 Pro؟

يعتبر iPhone 12 Pro أقوى هاتف أطلقته شركة ”أبل“ الأمريكية على الإطلاق، ويحتل المرتبة الأولى في الاختبارات التي تم إجراؤها، وبشكل عام، تحصل أجهزة آيفون على ميزات داخلية أفضل كل عام؛ لذا فإن لعب أحدث الألعاب على الهواتف القديمة يعني فقدان التأثيرات الممتعة مثل الإضاءة المتقدمة وعمق المجال واللمسات البيئية مثل السحب أو الظلال، حيث إن الألعاب على الهواتف الجديدة تجربة بصرية فائقة.

وأجرى الخبراء مقارنة بين هاتف iPhone 12 Pro و iPhone 6S بالنسبة للألعاب، لرصد الاختلافات التي تبين أنها لم تكن ضخمة.

ووفقا لموقع ”تيتش رادار“، وجد الخبراء أنه تم تشغيل الألعاب بسلاسة على كل من iPhone 12 Pro و iPhone 6S ولم يكن هناك أي تباطؤ في كلا الجهازين، وهو معيار أساسي في الألعاب.

ولكن تفوق iPhone 12 Pro في عرض النماذج الشخصية والتأثيرات الأخرى مثل تلاشي الضبابية في الخلفية وكان iPhone 12 Pro يحتوي على نماذج أكثر سلاسة، وألوانًا أكثر ثراءً وتأثيرات بيئية زاهية.

ويرجع ذلك لبعض الأسباب الهامة مثل امتلاك 12 Pro لمعالج A14 Bionic الأحدث مقابل مجموعة شرائح A9 في جهاز 6S، فضلًا عن الاختلافات بين شاشة OLED ذات الدقة العالية (2532 × 1170) مقاس 6.1 بوصة مقابل شاشة عرض IPS LCD منخفضة الدقة (1334 × 750) مقاس 4.7 بوصة لجهاز iPhone 6S.

وبالنسبة لأوقات التحميل، استغرق جهاز iPhone 12 Pro أوقات تحميل أقل مقابل هاتف iPhone 6S الذي استغرق من 2 لـ3 ثانية، ولا يعتبر ذلك فرقًا كبيرًا.