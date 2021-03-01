"هونر" تستعد للمنافسة في سوق الهواتف النقالة بـ"Honor Magic" القابل للطي

تستعد العلامة التجارية الصينية ”هونر“، لغزو السوق العالمي بمجموعة من الهواتف والأجهزة اللوحية ذات الفئة المتوسطة قريبا.

وكشف أحدث تسريب أن الشركة الصينية لتصنيع الهواتف تستعد لإعادة إحياء إصداراتها كعلامة مستقلة عن هواوي، خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تطوير هاتف Honor Magic القابل للطي، وسيكون هاتفHonor Magic، أول هاتف قابل للطي يندرج تحت علامة هونر التجارية.

ويبدو أن استقلال هونر عن العملاق الصيني هواوي كانت خطوة حاسمة، فقد ساعدها ذلك في تخطي عقبة الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على شركة هواوي، حيث أصبح متاحا للعلامة التجارية الحصول على مكونات وخدمات كل من TSMC و Qualcomm و Google وغيرها من الشركات.

يذكر أن العلامة التجارية هونر، قد قدمت مؤخرا هواتف Honor V40 معتمدة على مكونات هواوي، إلا أن الإصدارات القادمة من الشركة تأتي بشكل مستقل تماما عن العملاق الصيني، على أن تكون سلسلة Honor Magic هي البداية الجديدة للشركة في مجال تطوير الهواتف الذكية.

كما أكدت أحدث تسريبات جاءت عبر صفحة Digital Chat Station، أن هونر تخطط أيضا لإطلاق عدد من الإصدارات المتوسطة ومنخفضة التكلفة من الهواتف الذكية قريبا، ومن المتوقع أن تكون هواتف Honor 11 و Honor 11X من بين إصدارات الشركة الأولى، بينما يأتي هاتف Honor 10A في فئة الهواتف منخفضة التكلفة.

وكشف التسريب أيضا أن الرائد القادم من الشركة المصنعة الذي من المفترض أن يتم إطلاقه باسم Honor 40 سيأتي بمعالج جديد يمكن أن يكون Dimensity 1200 أو Snapdragon 888.