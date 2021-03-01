سامسونغ تمد Galaxy A52 بمزايا جديدة في الفئة المتوسطة

زودت شركة سامسونغ الكورية هاتفها الجديد Galaxy A52 بميزة مهمة، ستنضم إلى الميزتين اللتين كشفت عنهما سابقًا، حيث تبين أنه سيحتوي على شاشة Super AMOLED 90 هرتز / 120 هرتز مع تصنيف IP67 لمقاومة الغبار والماء.

وكشفت تقارير جديدة أن Galaxy A52 سيحتوي على إعداد كاميرا رباعية، يضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا فائقة الدقة 12 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق 5 ميجابكسل، ويحتوي المستشعر بدقة 64 ميجابكسل على ميزة OIS للحصول على لقطات ثابتة، وتسجيل فيديو أكثر سلاسة.

وبهذه الميزة، يعتبر Galaxy A52 أول هواتف سامسونغ متوسطة المدى، المزودة بميزة OIS، وجاءت هذه الميزة في هواتف Galaxy A5 و Galaxy A7 التي أصدرتها الشركة في 2016، وتعيد الشركة OIS إلى سلسلة Galaxy A بعد خمس سنوات.

وأضاف التقرير -أيضًا- أن Galaxy A52 يحتوي على شاشة Super AMOLED مع سطوع 800 شمعة، وسيأتي Galaxy A52 العادي بشاشة 90 هرتز، بينما يحتوي Galaxy A52 5G على شاشة 120 هرتز.

كانت قد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy A52 سيعمل بنظام Android 11 مع معالج Snapdragon 720G للإصدار العادي و معالج Snapdragon 750G لإصدار الجيل الخامس، فضلًا عن ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت / 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت / 26 جيجابايت وبطارية 4500 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 25 وات.

وعلى الجانب الآخر، تستعد سامسونغ لإطلاق هاتف Galaxy M12 في الهند، حيث بدأت الشركة بالترويج له عبر موقعها على الويب وشركة ”أمازون“، ومن المقرر إطلاقه في 11 مارس المقبل.

ويتميز Galaxy M12 بشاشة PLS TFT LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز، ويعتبر الهاتف الذكي غير الرائد الثاني للشركة، المزود بشاشة بمعدل تحديث عالي الدقة.

يمتلك Galaxy M12 أيضًا معالج 8nm Exynos 850 وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وإعداد كاميرا رباعية في الخلف، ويضم كاميرا أساسية ISOCELL Plus بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع بطارية ضخمة، تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة.