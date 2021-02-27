الكشف عن مواصفات هاتف "فيفو إكس 60"

تستعد شركة ”فيفو“ الصينية لإطلاق هاتفيها ”إكس 60″، و“إكس 60 برو“ عالميا بمزايا مختلفة، بعدما كشفت عنهما أواخر العام الماضي في الصين.

وظهر الهاتفان على منصة ”غوغل بلاي“ ومنصة اختبار الأداء ”جيك بنش“، ويبدو أنهما سيختلفان في بعض المواصفات عن النسخ التي طرحت في الصين فقط والتي تعمل بمعالج سامسونغ ”Exynos 1080“.

ووفقا لموقع ”غيسمارينا“، يعتبر الاختلاف الأبرز بين الإصدار العالمي والصيني من هاتفي ”vivo X60″ و“vivo X60 Pro“ هو المعالج حيث ستعمل النسخ العالمية بالمعالج Snapdragon 870 (SM 8250ac) بدلا من ”Exynos 1080“.

أما بالنسبة لبقية المواصفات، فلن تتغير عن النسخة الصينية، حيث يأتي الهاتفان بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت، وشاشة بدقة 1080 × 2376 بكسل.

وسيعمل الهاتفان بنظام أندرويد 11 وواجهة ”OriginOS“، وشاشة ”AMOLED 6.56“ بوصة وبدقة ”+FHD“، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويبدو أن ”vivo X60“ سيحتوي على مستشعر بصمة على الشاشة وكاميرا ثلاثية في الخلف مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل تدعم تكنولوجيا التثبيت البصري OIS وكاميرا بزاوية واسعة جدا بدقة 13 ميجابكسل وأخرى بدقة 13 ميجابكسل.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل، ويتميز الهاتف ببطارية بقوة 4300 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.