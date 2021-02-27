بعد 44 يوما على إصداره.. "سامسونغ" تخفض سعر Galaxy S21

بعد حوالي شهر ونصف الشهر على إصداره، خفضت شركة سامسونغ الكورية سعر سلسلة Galaxy S21 لتصبح أرخص مما كانت عليه من قبل.

وأصدرت الشركة جهاز Galaxy S21 مقابل 800 دولار في الولايات المتحدة، بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، وفي الوقت الحالي، خفضت الشركة الهاتف لـ 674.99 دولار فقط، وهو أقل بـ 125 دولارا من السعر الأصلي، وأدنى سعر لهذا الطراز حتى الآن.

وبالنسبة لإصدار 256 جيجابايت، فإنه يأتي بسعر 699.99 دولار فقط، مما يعني أنه يمكن مضاعفة مساحة التخزين مقابل 25 دولارا فقط، ويمكن شراء الهاتفين بهذا السعر في كل من ”أمازون“ ومتجر B&H، ولكن لم تكشف الشركة عن موعد انتهاء هذه الصفقات.

وكانت قد بدأت سامسونغ الكورية تلقي الطلبات المسبقة لجميع هواتف سلسلة Galaxy S21 في 15 يناير، ومن المقرر شحن الأجهزة في معظم دول العالم في 29 يناير.

وفي الحالات العادية، يباع S21 و S21 + و S21 Ultra بسعر 799 دولارا و 999 دولارا و 1199 دولارا على التوالي، فيما يباع في ألمانيا بسعر 849 يورو و 1049 يورو و 1249 يورو، وفي فرنسا 859 يورو و 1059 يورو و 1259 يورو، ويختلف السعر حسب المنطقة والبلد.

وكانت شركة ”سامسونغ“ كشفت رسميا، في 14 يناير الماضي، عن أحدث تشكيلة من سلسلة ”S“ من الهواتف الذكية المتميزة ”Galaxy S21″، خلال حدث ”Galaxy Unpacked“، التي تأتي بتصميم جديد ومعالجات متقدمة وكاميرات متطورة.

وتتكون التشكيلة من ثلاثة هواتف: ”Galaxy S21“ وهو الهاتف الرئيسي، إلى جانب ”S21 Plus“ و“S21 Ultra“.