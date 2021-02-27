الكشف عن مواصفات شاومي مي باد 5 (صور)

بعد ابتعادها عن سوق الأجهزة اللوحية لفترة طويلة، كشفت تسريبات جديدة أن شركة شاومي تستعد لإطلاق جهاز جديد باسم ”شاومي مي باد 5،“ Xiaomi Mi Pad 5.

وكان آخر جهاز لوحي تطلقه شاومي في حزيران/ يونيو 2018 وهو Mi Pad 4، الذي لم يحقق النجاح المطلوب، والآن كشفت التسريبات عن مي باد 5، الذي تأمل الشركة أن يعيدها إلى سوق الأجهزة اللوحية مرة أخرى.

وفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“، يحتوي مي باد 5 على شاشة LCD بدقة K2 ذات معدل تحديث عالٍ يبلغ 144 هرتز، ومعدل لمس 480 هرتز.

ويأتي الجهاز بطبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا الجيل الخامس، وكاميرا خلفية رئيسية بمستشعر Sony IMX586 وأخرى بدقة 13 ميغابكسل.

ومثل آيباد، يتميز مي باد 5 بإطار خلفي من الألومنيوم، كما يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع على الجانب، ومعالج كوالكوم Snapdragon 870.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بعدة إصدارات مختلفة في سعة الذاكرة، حيث سيأتي الإصدار الأول بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 128 غيغابايت، بسعر 619 دولارا أمريكيا.

في حين سيكون الإصدار الثاني بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت بسعر 666 دولارا أمريكيا، بينما سيتميز الإصدار الثالث برام 12 غيغابايت وذاكرة تخزين بسعة 512 غيغابايت بسعر 774 دولارا أمريكيا، وسيكون أعلى إصدار برام 16 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلي هائلة تبلغ 1 تيرابايت بسعر 851 دولارا أمريكيا.