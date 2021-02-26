الكشف عن مواصفات وشكل "Xiaomi Mi 12‎" المقبل

كشفت تقارير تقنية أن شركة شاومي الصينية تعمل على تطوير هاتف ”Xiaomi Mi 12″، وذلك بعد إصدار نسخة ”Mi 11“.

وهاتف ”شاومي مي 12″ المرتقب سيكون أقوى من سلفه، حيث تشير التسريبات إلى أنه“سيكون أول هاتف يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 895 الرائد والذي تصنعه شركة TSMC بتقنية 4 نانومتر، والذي من المتوقع أن يكون بأداء أفضل، وأقل استهلاكًا للطاقة مقارنة بسلفه“.

ووفقًا لموقع ”جيزتشينا“، تعد قوة هذا المعالج والذي من المتوقع إطلاقه في العام 2022، السبب الرئيس الذي دفع ”كوالكم“ إلى اللجوء إلى التعاون مع شركة “ TSMC“.

ولم يتم الكشف عن معالج ”Snapdragon 895“ رسميًا بعد، والذي سيكون خليفة المعالج ”Snapdragon 888″، الذي يعمل بدقة 5 نانومتر المحسنة.

ومن المتوقع أن يتلقى المعالج ”Snapdragon 895“ مودم كوالكوم ”X65 5G“، لتصل سرعة عمله على شبكات الجيل الخامس إلى 10 جيجابايت في الثانية.

ويتميز مودم ”Snapdragon X65“ بتقنية ”PowerSave 2.0“ لتوفير الطاقة، والتي ستؤدي إلى تقليل استهلاك المنصة للطاقة بقدر كبير.

ويأتي هذه الكشف بعد الإعلان أن الشركة ذاتها تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي، في شهر آذار/مارس المُقبل.

وشارك مسرب تقني معروف، تغريدة على ”تويتر“ مستندًا على ”لقطة شاشة“ من شهادة تسجيل الهاتف رسميًا بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، المنشورة، في الـ 2 من شهر شباط/فبراير الجاري، على موقع ”تينا“.

وبحسب وثائق مسجلة نشرتها صفحة ”Digital Chat Station“ على موقع ”ويبو“، يأتي الجهاز باسم رمزي ”M2011J18C“، كما سيعمل هاتف ”شاومي“ القابل للطي بمعالج ”Snapdragon 888 SoC“ الداعم لشبكات ”G5“.