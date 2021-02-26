الكشف عن تصميم هاتف أبل المقبل "iPhone 13 Pro" (فيديو)‎

كشفت تسريبات تقنية عن أولى صور الجيل الجديد من هواتف أبل، على الرغم من بقاء عدة أشهر على تقديم ”iPhone 13 Pro“ المرتقب في الخريف المقبل.

ووفق التسريبات، فإن“الهاتف المرتقب سيحتفظ بالنوتش في منتصف الجزء العلوي من الشاشة، لكن الجديد أنه سيكون بإطارات، أصغر وبصمة شاشة فرعية“.

وكانت قناة ”The hacker 34“ أطلقت مقطع فيديو على ”يوتيوب“، بعنوان ”Meet the iPhone 13 Pro“، أظهر بوضوح أن ”تصميم هاتف أبل المتوقع سيتضمن نوتشًا صغيرًا مع مستشعر بصمات أصابع“.

ويتوافق هذا الأمر مع توقعات عدد من الخبراء سابقًا بشأن تصميم الخط التالي من أجهزة ”آبل“.

إلى ذلك، فإن المدونين التقنيين الذين نشروا الصور للهاتف، حصلوا على معلوماتهم من تسريبات بائعين من سلسلة التوريد.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=ncyX0RO0Xxk&feature=emb_logo

ووفق التقارير، فإنه“سيتم وضع مكبر صوت وكاميرا نظام التعرف على وجه المستخدم في الجزء العلوي من الشاشة في فتحة مركزية“.

بالإضافة إلى ذلك، ستجعل الشركة المصنعة حواف ”iPhone 13 Pro“ أرقَّ من سابقيه، ووفقًا لأحدث الاتجاهات المتضمنة بالهواتف الذكية؛ سيتم تثبيت ماسح بصمات أصابع أسفل الشاشة.

كما لن يزود الهاتف الذكي من ”آبل“ بمنفذ للشحن، وسيتم اللجوء بدلًا من ذلك إلى الشحن اللاسلكي الذي قد يصبح قريبًا حلًا مستخدمًا على نطاق واسع لشركات أخرى.

ومن المرتقب أن تكون وحدة الكاميرا الرئيسة بـ ”iPhone 13 Pro“ أيضًا، عبارة عن 3 مستشعرات، فيما لم ترد أية تفاصيل حول المستشعر الأمامي.

في الوقت نفسه، سيعمل الهاتف عبر شاشة بتقنية ”Super Retina XDR“ مقاس 6.1 أو 6.7 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا مع إمكانية التبديل الديناميكي ما يساعد في الحفاظ على شحن بطارية الهاتف الذكي بشكل فعال.

وسيتم استخدام معالج ”Apple A15“ في ”iPhone 13 Pro“، بأحدث نظام تشغيل من أبل ”iOS 15“.