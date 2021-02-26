"سامسونغ" تمد ساعاتها القديمة بالعديد من ميزات "Galaxy Watch 3"

زودت شركة ”سامسونغ“ الكورية تحديثات البرامج الرئيسة لساعاتها الذكية السابقة التي تعمل بنظام تشغيل ”Tizen“ وساعات ”Galaxy Watch“ الأصلية التي تم إطلاقها في عام 2018 مع ساعات ”Galaxy Watch Active“.

ويجلب التحديث العديد من ميزات Galaxy Watch 3 مثل القدرة على رؤية الصور في الإشعارات من الهاتف الذكي المقترن بالساعة ودعم رموز الواقع المعزز التعبيرية والصور الرمزية الهزلية والتوجيه الصوتي للتدريبات كالجري وركوب الدراجات.

كما زودتها بلقطات الشاشة المتحركة والتوجيه الصوتي عبر سماعات ”البلوتوث“، حيث ستتلقى الساعات الذكية أيضًا تحسينات في الاستقرار والأداء مع التحديثات الجديدة.

وكان قد تم إطلاق ساعتي ”Galaxy Watch“ و ”Galaxy Watch Active“ في الأصل مع نظام التشغيل ”Tizen OS 4.0“ وتتلقيان الآن تحديث ”Tizen OS 5.5″، ما يزيد من سرعة الأداء لتتوافقا مع ساعتي ”Galaxy Watch Active 2″ و“Galaxy Watch 3“.

ومن المقرر تطبيق هذا التحديث في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الوقت الحالي ومن المتوقع وصوله إلى أسواق أخرى قريبًا.

وتعتبر ساعة ”Galaxy Watch 3“ أرق بنسبة 14% وأخف بنسبة 15% من الطراز السابق، حيث تأتي بوزن 49.2 غرامًا للإصدار الأصغر و 53.8 غرامًا لإصدار 45 ملم.

ومن المتوقع أن تباع الساعة بسعر يبدأ من 400 دولار للإصدار 41 مم وطراز 45 مم للبيع مقابل 430 دولارا.