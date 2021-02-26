تعرف على مواصفات هاتف OPPO A54 الجديد

تواصل ”أوبو“ غزو سوق الهواتف المتوسطة، حيث تطمح شركة الهواتف الصينية بشكل مستمر لإطلاق أكبر عدد ممكن من هواتف الجيل الخامس (5G) ذات الأسعار المتوسطة.

وأحدث جهاز ستطلقه الشركة هو هاتف ”A54 5G“ الذى سيتم طرحه في شهر يونيو القادم، بأسعار تبدأ من 243 دولارًا.

وتم الكشف عن مواصفات وصور هاتف ”A54 5G“ القادم من قبل مشغل الإتصالات الياباني Au، التابع لمجموعة KDDI.

وسيتوفر هاتف ”A54 5G“ في اليابان لأول مرة في يونيو، وسيكون متاحًا بثلاثة ألوان، هي الأرجواني والأسود والفضي.

المواصفات

ويحتوي هاتف ”A54 5G“ على شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، بدقة Full HD + 1080 × 2400 بكسل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

ويدعم الهاتف ميزة ”فتح بالوجه“، والجهاز مدعوم ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.

كما سيعمل الهاتف القادم بواسطة معالج Snapdragon 480، وهو مزود بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 غيغابايت و 64 غيغابايت من سعة التخزين المدمجة، ويحتوي على فتحة بطاقة microSD لتخزين إضافي.

وبالنسبه للكاميرا، يحتوي الهاتف على إعداد رباعي الكاميرا، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر 8 ميغابكسل واثنين من الكاميرات بدقة 2 ميغابكسل، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابكسل.

كما وشمل الجهاز ميزات أخرى، بما في ذلك؛ Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم.

ويشبه OPPO A54 5G إلى حد كبير OPPO A93 5G الذي ظهر لأول مرة في الصين الشهر الماضي. وكلا الهاتفين يختلفان بشكل أساسي في قسم الكاميرا، ويحتوي OPPO A93 5G على نظام كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميغابكسل + 2 ميغابكسل + 2 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

وعلى الجانب الآخر، يحتوي هاتف A54 على كاميرا سيلفي أفضل ونظام كاميرا رباعية. بينما تتطابق المواصفات الأخرى لـ A54 5G مع A93 5G.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف OPPO A54 5G بسعر يتراوح بين 200 يورو (243 دولارًا أمريكيًا) إلى 300 يورو (حوالي 365 دولارًا).