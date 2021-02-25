الكشف عن موعد إطلاق Galaxy A32 وA52 وA72.. وهذه مواصفاتها

قررت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إطلاق مجموعة من الهواتف متوسطة المدى في الهند من سلسلة Galaxy A، إذ تعتزم إطلاق Galaxy A32 و Galaxy A52 وGalaxy A72 قريبًا.

ونشرت الشركة الكورية الجنوبية صفحات دعم لـ Galaxy A32 4G و Galaxy A32 5G وGalaxy A52 وGalaxy A72 على موقعها في الهند؛ مما يعني اقتراب إطلاق هذه الهواتف الذكية رسميًا.

وبالرغم من عدم وجود معلومات رسمية حول موعد إطلاق الهواتف، إلا أنه من المتوقع الإطلاق الشهر المقبل.

وبالرغم من أنه تم إطلاق Galaxy A32 في العديد من الأسواق حول العالم، لم يتم إطلاق هاتفي Galaxy A52 و Galaxy A72 في أي دولة حتى الآن.

ويعتبر جهاز Galaxy A32 5G أرخص هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الخامس من سامسونج حتى الآن ويتميز بشاشة HD + Infinity-V LCD 6.5 بوصة ومعالج MediaTek Dimensity 720 5G وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، وإعداد رباعي الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، ومنفذ USB من النوع C وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 15 وات.

وبالنسبة لإصدار الجيل الرابع، فهو يتميز بمعالج MediaTek Helio G85، كان قد تم إطلاق إصدار الجيل الخامس بالفعل في أوروبا بأسعار تبدأ من 279 يورو وظهر الهاتف لأول مرة مع أربعة خيارات للألوان وهما الأسود والأزرق والبنفسجي والأبيض وقد يتم إصداره أيضًا بنفس الألوان في الهند.

وعلى الجانب الآخر، يحتوي كل من Galaxy A52 4G و Galaxy A72 4G على شاشات 90Hz Super AMOLED Infinity-O ومعالج Snapdragon 720G وكاميرا سيلفي 32 ميجابكسل وإعداد كاميرا رباعي بدقة 64 ميجابكسل وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة ومنفذ USB من النوع C وشحن سريع 25 وات.

كما يحتوي هاتف Galaxy A52 4G على شاشة بحجم 6.5 بوصة وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة ويمتلك هاتف Galaxy A72 4G شاشة بحجم 6.7 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.