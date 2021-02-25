"أبل" تكشف النقاب عن جهازها iMac 2021 بـ 5 ألوان

تستعد شركة ”أبل“ الأمريكية لإطلاق منتجاتها خلال حدث بارز، في شهر مارس/ آذار من كل عام.

وعلى الرغم من أن الشركة العملاقة لم تؤكد هذا الحدث، إلا أن التكهنات حول ذلك انتشرت عبر الإنترنت، وخاصة فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر iMac 2021 الجديد.

وكشف فيديو مسرب نموذجا جديدا لجهاز iMac بخمسة ألوان مختلفة، على غرار iMac G3 الذي صدر في عام 1999.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر الفيديو الذي عرضه خبير ”أبل“ الشهير جون بروسر، تصميما جديدا لجهاز الكمبيوتر iMac 2021 بألوان: الفضي، الرمادي، الأخضر، الأزرق، والذهبي الوردي.

ورغم تضارب الأنباء حول إقامة ”أبل“ لحدث مارس، إلا أن هذا التسريب يرجح اتباع الشركة لعادتها السنوية، والتي قد تشمل طرح أجهزة AirPods وiMac وAirTags المنتظرة.

ووفقا للتكهنات، سيتميز الجيل القادم من iMac بحواف أصغر ورقائق ”أبل“ السيليكونية.

ويشير الخبراء إلى أن تنوع ألوان iMac، يهدف إلى الربط بين الجهاز الجديد و iMac G3 لعام 1999، في أذهان المستخدمين، والاستفادة من الحنين إلى iMac الأصلي.

يذكر أن ”أبل“ أطلقت iMac G3، عندما كانت متجهة إلى الإفلاس عام 1999، حيث أنقذ الجهاز الشركة التي باتت عملاقة الآن، وأصبح الجهاز مفضلا لدى عملاء ”أبل“.

ومن المتوقع أن تعود ”أبل“ لاعتماد الألوان الزاهية مع iMac 2021 الجديد، حيث ستطلق iPad Air الجديد بنفس الألوان.