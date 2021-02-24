أوبو تطلق رسميًا هاتف "Reno5 K" .. تعرف على المواصفات والسعر

أكدت شركة الهواتف الصينية أوبو، اليوم الأربعاء، أن هاتف ”Reno5 K“ الذكي سيتم طرحه، غدًا الخميس.

وتزعم التسريبات السابقة أن هاتف ”Reno5 K“، نسخة جديدة من هاتف ”OPPO Reno5 5G“ الذي عاد رسميًا في سبتمبر، وكُشف أن الفارق الرئيس بين الهاتفين هو أن ”Reno5 5G“ يعمل بواسطة معالج ”Snapdragon 765G“، بينما يعمل هاتف ”Reno5 K“ المقبل بواسطة معالج ”Snapdragon 750G“.

وتكشف الملصقات الرسمية لهاتف ”OPPO Reno5 K“ الصادرة عن العلامة التجارية عن توافر الهاتف المقبل في لونين، وهما الأخضر و ”Starry Dream“، ومن حيث المظهر يبدو الهاتف متطابقًا بشكل كبير مع هاتف ”Reno5 5G“.

مواصفات وسعر ”OPPO Reno5 K“

ظهر هاتف ”Reno5 K“ على قاعدة بيانات ”China Telecom“ يحمل رقم طراز (PEGM10)، ويحتوي على شاشة ”AMOLED“ مقاس 6.43 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل، وبدا مزودًا بقارئ بصمات الأصابع على الشاشة.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Snapdragon 750G“، وسيعمل بنظام تشغيل ”Android 11 OS“. ويحتوي على بطارية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.

وبالنسبة للكاميرا، يحتوي هاتف ”Reno5 K“ على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا خلفية أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وعدسة 8 ميغابكسل، وزوج من مستشعرات 2 ميغابكسل.

كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 غيغا بايت، كما يوجد إصدار أعلى من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغا بايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن تتراوح تكلفة الهاتف من 2899 يوانًا صينيًا إلى 3199 يوانًا صينيًا، أي ما بين 450 و 500 دولار أمريكي.