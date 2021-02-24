"ريلمي" تطلق رسميا هاتفي "Narzo 30 Pro" و"Narzo 30A"

كشفت شركة ريلمي الصينية للهواتف الذكية النقاب، اليوم الأربعاء، عن هاتف ”Narzo 30 Pro“ الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس ”G5″، ومعدل تحديث 120 هيرتز، كما قدمت ريلمي هاتف ”Narzo 30A“.

ويدعم طراز ”Pro“ مستخدمي الألعاب وجودة الكاميرا والاتصال السريع، في حين أن الهاتف A مخصص لمحدودي الميزانية، ويراهن على بطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة.

مواصفات هاتف ”Realme Narzo 30 Pro“

تقدم ريلمي هاتف ”Narzo 30 Pro“ كأحدث الإصدارات المتوسطة من الهواتف التي تدعم المستخدمين في الألعاب، مع دعم الاتصال بشبكات G5، كما يتم تشغيله بواسطة معالج ”Dimensity 800U“ التي تتضمن اثنين من أنوية ”Cortex-A76“ مع كرت شاشة ”Mali-G57 MC3“.

يتميز هاتف ”Narzo 30 Pro“ بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 120 هيرتز، كما يدعم الهاتف التبديل بين معدل 60 هيرتز و 120 هيرتز بشكل تلقائي وفقاً للمحتوى الذي يتم عرضه، كما يدعم درجة سطوع تبلغ 600 شمعة.

وبالنسبة للكاميرا، يضم هاتف ”Narzo 30 Pro“ مستشعرا رئيسيا في الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعرا بدقة 8 ميغا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، مع دعم التصوير بكفاءة أعلى في الإضاءة المنخفضة عبر وضع ”Super Nightscape“، بينما تضم الكاميرا الأمامية مستشعرا بدقة 16 ميغا بيكسل مع دعم وضع ”Super Nightscape“ للتصوير الليلي بكفاءة.

كما تدعم الكاميرا تسجيل فيديو بدقة ”K 4“ عند 30 إطارا لكل ثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 60 إطارا لكل ثانية، مع نمط سينمائي بأبعاد 21:9، وتثبيت رقمي للصورة.

ويعد هاتف ”Narzo 30 Pro“ أول إصدار من سلسلة ”Narzo“ بتقنية ”G5″، ودعم اثنين من شرائح ”SIM“ بسرعة تصل إلى 2.34 هيرتز، ويأتي النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت رام، وسعة تخزين 64 غيغابايت، ونموذج آخر بذاكرة 8 غيغابايت رام وسعة تخزين 128 غيغابايت.

كما يأتي الهاتف مزودا ببطارية بقدرة 5000 مللي أمبير، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، كما يتضمن الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويدعم تقنية ”Dolby Atmos“.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، وواجهة مستخدم Realme UI 2.0، كما يدعم الهاتف تقنية معرف الوجه أو مستشعر في الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme Narzo 30 Pro بألوان الأسود والفضي بسعر 235 دولارا للنموذج الرئيسي، و275 دولارا للنموذج الأعلى، على أن يتم طرحه في الأسواق في 4 من مارس.

مواصفات هاتف ”Realme Narzo 30A“

يعد هاتف ”Narzo 30A“ من الهواتف متوسطة التكلفة التي تركز وبشكل أساسي على عمر طول البطارية التي تأتي بقدرة 6000 مللي أمبير، كما يدعم الشحن بقدرة 18 واط، ويمكن استخدام الهاتف للشحن العكسي.

ويحتوي الهاتف على شاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة 720 بيكسل بلس، ومعدل تحديث 60 هيرتز، ونسبة سطوع 570 شمعة، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويعمل هاتف ”Narzo 30A“ بواسطة معالج ”Helio G85″، ويأتي بذاكرة عشوائية 3 غيغابايت رام، وسعة تخزين 32 غيغابايت، كما يأتي نموذج أعلى بذاكرة عشوائية 4 غيغابايت رام وسعة تخزين 64 غيغابايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة ”microSD“.

وبالنسبة للكاميرا، تأتي الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة 13 ميغابيكسل، يدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطارا لكل ثانية، ومستشعر عمق للأسود والأبيض، أيضاً يضم الهاتف مستشعرا للبصمة في الجهة الخلفية.

وينطلق هاتف ”Narzo 30A“ بنظام تشغيل ”Android 10″، وواجهة مستخدم ”Realme UI 2.0″، كما يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق، بسعر يبدأ من 125 دولارا، على أن يتوفر في الخامس من مارس/آذار المقبل.