الكشف عن تصميم ومواصفات هاتف Google Pixel 5a

كشفت تسريبات حديثة عن هاتف ”غالاكسي بكسل 5 إيه“ Google Pixel 5a، الذي تستعد شركة غوغل لإطلاقه قريبا.

وأطلقت غوغل في سبتمبر/أيلول الماضي، هواتف Pixel 5 و Pixel 4a و Pixel 4a 5G، والآن يبدو أن الشركة تخطط لإطلاق هاتف جديد قريبًا، إذ كشف تسريب جديد عن تصميم هاتف غوغل بكسل 5 إيه.

وفقا لصحيفة ”جي إس مارينا“، كشف التسريب أن غوغل بكسل 5 إيه سيتكون من قطعة واحدة من البلاستيك، وسيأتي بأبعاد 156.2 × 73.2 × 8.8 ملم، بنتوء للكاميرا الخلفية.

أما بالنسبة لتصميم الهاتف، فيبدو أنه سيكون نسخة أكبر حجما من سلفه Pixel 4a 5G، ويوضح التسريب أن الهاتف سيتميز بشاشة OLED FHD بمقاس 6.2 بوصة.

ومثل Pixel 4a 5G سيتميز هاتف غوغل بكسل 5 إيه، بحواف رفيعة وانسيابية، فضلا عن كاميرا خلفية ثنائية العدسة 12 و16 ميجا بكسل، إضافة إلى مستشعر من المرجح أن يكون من طراز PDAF، وكاميرا أمامية في الزاوية اليسرى العليا.

ويحتوي الهاتف على معالج كوالكوم سناب دراجون 765G، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت، وفلاش ومستشعر بصمة الإصبع على الجزء الخلفي من الهاتف.

ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، ولا يحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعة الخارجية، كما يتميز ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي لسماعات غوغل بودز.

كما سيعمل بنظام التشغيل أندرويد 11، ويحتوي على مساعد غوغل الصوتي، وسيتوفر باللونين الأخضر والأسود.