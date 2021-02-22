"هواوي" تكشف النقاب عن هاتف "MateX2" القابل للطي

كشفت شركة الهواتف الصينية هواوي النقاب رسميا عن هاتفها القابل للطي من الجيل الثالث “ Mate X2″ في حدث رسمي تم إطلاقه اليوم الإثنين افتراضيا، ويعد هاتف Mate X2 أول هاتف قابل للطي مع عدسة بيريسكوب واتصال G5، وفق موقع ”غيسمارينا“.

الشاشة

يبلغ حجم الشاشة الداخلية الأكبر حجما لهاتفMate X2 8 بوصة وبدقة 2480×2200 بيكسل ونسبة أبعاد مربعة 8:7.1، بينما تأتي الشاشة الخارجية بقياس 6.45 بوصة بدقة 2700×1160 بيكسل وبنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9.

وكلتا الشاشتين عبارة عن لوحات OLED بمعدل تحديث ”90 هيرتز“، وتدعم اللوحة الداخلية ألوان DCI-P3، بينما لا تدعم اللوحة الخارجية ألوان DCI-P3، كما تتميز الشاشة الداخلية بأول ”طبقة بصرية نانو يتم التحكم فيها مغناطيسيا“، لتقليل انعكاس الضوء والوهج بنسبة أقل من 1.5%، مقارنة بـ5% أو أعلى في هاتف سامسونغ Galaxy Z Fold2.

الأداء

يعمل الهاتف القابل للطي بوساطة معالج، بواجهة مستخدم EMUI 11.0 استنادا إلى Android 10، وخلال البث المباشر أكدت ”هواوي“ أن جهاز Mate X2 سيكون من بين هواتفها الأولى التي يتم تحديثها إلى HarmonyOS، بدءا من أبريل.

التخزين والبطارية

يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة ”8 غيغابايت“ وبطارية تبلغ سعتها ”4400 مللي أمبير“، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة ”55 واط“.

الكاميرا

تحتوى مجموعة كاميرات Leica الرباعية على كاميرا رئيسة ”50 ميغابيكسل“ ويمكنها تسجيل فيديو بدقةK4؛ ويمكن استخدامها لالتقاط صور سيلفي أيضا، وهناك كاميرا مقربة بدقة ”12 ميغابيكسل“، وعدسة بيريسكوب بدقة ”8 ميغابيكسل’، يوفر تقريبا هجينا 20x ، وتقريبا رقميا يصل إلى 100x، بينما تتميز الكاميرا الأمامية بدقة ”16 ميغابيكسل“.

الألوان

يتوفر Mate X2 بأربعة ألوان: الأسود والأبيض والأزرق الكريستالي والوردي الكريستالي، ويأتي الهاتف مزودا بفتحة USB-C وسماعة رأس USB-C مقاس 3.5 ملم، وحافظة واقية من الجلد وواقيات شاشة مطبقة مسبقا على كلتا الشاشتين.

السعر

سيتوفر هاتف Mate X2 في الصين اعتبارا من 25 فبراير، وسيكلف إصدار ”256 غيغابايت“ 18000 يوان صيني (2785 دولارا)، ونسخة ”512 جيجابايت“ 19000 يوان صيني (2940 دولارا)، سيكون متاحا عبر الإنترنت وفي المتاجر التقليدية.