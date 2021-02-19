"أسوس" تطلق رسميا هاتفها المنتظر ASUS ROG Phone 5 في هذا الموعد‎

كشفت شركة أسوس موعد إطلاق هاتفها المنتظر ”أسوس روج فون 5″، ASUS ROG Phone 5، والذي من المتوقع أن ينافس منصات الألعاب بإمكانياته المصممة خصيصا لتشغيل الألعاب القوية.

وتخطت الشركة الرقم 4 وأطلقت على هاتفها الجديد اسم روج 5، وكشفت اليوم عن موعد الإطلاق الرسمي له، والمقرر في 10 مارس/آذار القادم.

ووفقا لموقع ”أندرويد اثوروتي“، أنشأت الشركة صفحة مخصصة للحدث على موقعها الإلكتروني مع عد تنازلي لحدث الإطلاق، إلا أنه حتى الآن لم تكشف أي تفاصيل عن مواصفات الهاتف، ولكن التسريبات التي أعقبت ظهوره على منصة ”جيك بنش“ لاختبار الأداء، وقاعدة بيانات TENAA، كشفت العديد من التفاصيل عن الهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يتميز بمعالج Snapdragon 888 SoC الجديد، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 جيجابايت و16 جيجابايت، وسيعتمد على نظام تشغيل أندرويد 11.

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة، وبطارية ثنائية الخلية 6000 مللي أمبير، ويدعم شحنا سريعا بقوة 65 واط.

وسجل الهاتف 1131 نقطة في الاختبارات أحادية النواة، و3729 نقطة في الاختبارات متعددة النواة، كما من المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل عن الهاتف مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي.