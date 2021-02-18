الكشف عن تقنية شاشة متقدمة للغاية بهاتف OnePlus 9 Pro القادم‎

تستعد شركة ون بلس الصينية بالفعل للجيل القادم من سلسلة هواتفها الرئيسية؛ مع إطلاقها القريب لهاتف ون بلس 9 برو، بطل سلسلة التسريبات الأخيرة التي أشارت إلى وجود عدسات هاسيلبلاد، ووسائط كاميرا قوية جديدة.

وبحسب تقارير، عاد ون بلس 9 برو مرة أخرى ليتصدر التسريبات، عبر تغريدة شاركها المسرب ماكس جمبور، الذي يتمتع بسجل قوي من المصداقية على حسابه الشخصي بموقع ”تويتر“، حيث شارك صورة مكتوبة بالكلمات ”9 Pro LTPO“، ما يشير إلى أن هاتف ون بلس الجديد سيحتوي على شاشة من نوع LTPO.

تساعد شاشة LTPO على تقليل استهلاك البطارية من خلال القدرة على تغيير معدل التحديث بالسرعة، من 120 هرتز إلى 10 هرتز، مثلًا، اعتمادًا على المحتوى المعروض، وذلك بسبب أن شاشة LTPS التي تعني اختصارًا ”أكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة“، تعد الأكثر كفاءة من المواد التقليدية.

لا تعد شاشات LTPO جديدة وقد ينتهي بها الأمر إلى أن تمثل المستقبل، حيث تتواجد في هواتف ذكية مثل Galaxy Note 20 Ultra وGalaxy S21 Ultra، كما ستظهر لأول مرة بهاتف iPhone 12s، بالإضافة إلى استعانة أبل بهذه التقنية في ساعاتها الذكية، حيث تستهلك طاقة أقل من التقنيات الأخرى.

بالإضافة إلى شاشة LTPO OLED QHD + التي تبلغ 120 هرتز، من المتوقع أن يصل هاتف ون بلس 9 برو بمعالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بسرعة 65 واط و45 واط لاسلكي، ومجموعة من أربع كاميرات خلفية.

فيما لم يُعرف بعد متى سيتم الإعلان عن الهاتف، لكن من المتوقع أن يتم الإطلاق الشهر المقبل.