علوم وتقنية

"موتورولا" تكشف النقاب عن مواصفات ه...
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"موتورولا" تكشف النقاب عن مواصفات هاتف "موتو إي 7 باور"

كشفت شركة موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد "موتو إي 7 باور" Moto E7 power، الذي سيكون أول هاتف من نوع موتو يحمل علامة باور التجارية. وفي كانون الأول/ ديسمبر

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المصدر: أبانوب سامي – إرم نيوز

كشفت شركة موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد ”موتو إي 7 باور“ Moto E7 power، الذي سيكون أول هاتف من نوع موتو يحمل علامة باور التجارية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أطلقت شركة موتورولا الأمريكية هاتفها الذكي جي 9 باور، الذي حقق نجاحا مميزا، ما جعل الشركة تفكر بإطلاق سلسلة موتورولا باور.

ووفقا لموقع ”غيسمارينا“، سيتوفر الهاتف الذكي موتو إي 7 باور على المتجر الإلكتروني فليبكارت flipkart  ابتداء من يوم 19 شباط/ فبراير.

ومن جانبه كشف المتجر عن جميع مواصفات الهاتف تقريبا، باستثناء السعر الذي لم تؤكده الشركة حتى الآن.

ووفقا للتسريبات، يطلق على هاتف موتو إي 7 باور الاسم الرمزي ”مالتا لايت“ Malta Light، ومن المقرر أن يتنافس مع هواتف الفئة المتوسطة.

مواصفات موتو إي 7 باور

سيحتوي موتو إي 7 باور على شاشة بها ثقب على شكل قطرة الماء، وبأبعاد 156 × 75.8 × 9.2 ملم، وسيبلغ وزنه 197 جراما.

كما سيتميز الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتعتبر أقوى من النسخة العادية بـ 1000 مللي أمبير/ ساعة.

ويدعم الهاتف شاحن USB-C ، ولكن سرعة الشحن لم تُحدد بعد، ومن المتوقع أن يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط.

يحتوي موتو إي 7 باور على شاشة من نوع IPS LCD قياس 6.5 بوصة وبدقة 720 × 1600 بكسل، مع نسبة طول إلى عرض تساوي 20:9، وكثافة 270 بكسل في البوصة، وتدعم خاصية اللمس المتعدد و16 مليون لون.

وتم تزويد الهاتف بمعالج ثماني النواة MediaTek Helio P22، وذاكرة وصول عشوائي RAM 2 أو 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 أو 64 غيغابايت، مع إمكانية التوسع إلى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويأتي موتو إي 7 باور مع 3 كاميرات خلفية، واحدة أساسية بدقة 13 ميغابيكسل مع فتحة عدسة، و2 كاميرا عمق بدقة 2 ميغا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4، فضلا عن كاميرا أمامية دقتها 8 ميغا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2.

وفي حين لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف رسميا بعد، من المتوقع أن يكون السعر الأوروبي لهذا الهاتف حوالي 150 يورو، (180 دولارا).

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"موتورولا" تكشف النقاب عن مواصفات ه...
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الشاعرة العراقية شهد الشمري ومواطنها فهد زيد يدخلان القفص الذهبي (فيديو)

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المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

دخلت الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري، (33 عاما)، القفص الذهبي، وذلك بعد حفل زفافها على مواطنها فهد زيد، بعد عقد قرانهما الذي وقع في يونيو من العام الماضي.

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