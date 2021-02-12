"كافيار" تطرح إصدارا خاصا من Galaxy S21 بـ 77 ألف دولار

طرحت شركة ”كافيار“ الروسية إصدارات خاصة من سلسلة Galaxy S21 للبيع بأسعار باهظة الثمن.
وأعلنت الشركة عن ستة أنواع مختلفة من أجهزة Galaxy S21 مرصعة بالجواهر، وتتراوح تكلفة هاتف Galaxy S21 Ultra 77 ألف دولار.
وبشكل عام، يتراوح سعر الأجهزة الجديدة من حوالي 5500 دولار حتى 77230 دولارًا.
ويعتبر أغلى الإصدارات هو جهاز Golden 21 وهو نسخة خاصة من هاتف Galaxy S21 Ultra وتبيعه الشركة مقابل 77.230 دولار أمريكي، ويتميز بعلبة مطلية بمادة PVD ولوحة خلفية ذهبية.
كما أصدرت الشركة نسخة أطلقت عليها Golden Ox مقابل 20.830 دولار أمريكي بتصميم خلفي على شكل ثور ضخم من الذهب عيار 24 قيراطًا مع قطع من الماس في عينيه، فيما يبدأ أرخص إصدار من Galaxy S21 بسعر 5450 دولارا أمريكيا.
وتقدم الشركة الروسية إصدارات مخصصة من الهواتف الذكية الشهيرة منذ فترة، بما في ذلك هاتف Apple iPhone 12 Pro Stealth التي تخلصت من الكاميرات في تصميمه.
وكانت شركة ”سامسونغ“ الكورية قد طرحت هواتف S21 و S21 + و S21 Ultra بسعر 799 دولارا و 999 دولارا و1199 دولارا على التوالي في يناير الماضي.