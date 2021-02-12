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علوم وتقنية

"كافيار" تطرح إصدارا خاصا من Galax...
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"كافيار" تطرح إصدارا خاصا من Galaxy S21 بـ 77 ألف دولار

طرحت شركة "كافيار" الروسية إصدارات خاصة من سلسلة Galaxy S21 للبيع بأسعار باهظة الثمن. وأعلنت الشركة عن ستة أنواع مختلفة من أجهزة Galaxy S21 مرصعة بالجواهر،

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المصدر: إيناس السيد -إرم نيوز

طرحت شركة ”كافيار“ الروسية إصدارات خاصة من سلسلة Galaxy S21 للبيع بأسعار باهظة الثمن.

وأعلنت الشركة عن ستة أنواع مختلفة من أجهزة Galaxy S21 مرصعة بالجواهر، وتتراوح تكلفة هاتف Galaxy S21 Ultra 77 ألف دولار.

وبشكل عام، يتراوح سعر الأجهزة الجديدة من حوالي 5500 دولار حتى 77230 دولارًا.

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ويعتبر أغلى الإصدارات هو جهاز Golden 21 وهو نسخة خاصة من هاتف Galaxy S21 Ultra وتبيعه الشركة مقابل 77.230 دولار أمريكي، ويتميز بعلبة مطلية بمادة PVD ولوحة خلفية ذهبية.

كما أصدرت الشركة نسخة أطلقت عليها Golden Ox مقابل 20.830 دولار أمريكي بتصميم خلفي على شكل ثور ضخم من الذهب عيار 24 قيراطًا مع قطع من الماس في عينيه، فيما يبدأ أرخص إصدار من Galaxy S21 بسعر 5450 دولارا أمريكيا.

وتقدم الشركة الروسية إصدارات مخصصة من الهواتف الذكية الشهيرة منذ فترة، بما في ذلك هاتف Apple iPhone 12 Pro Stealth التي تخلصت من الكاميرات في تصميمه.

وكانت شركة ”سامسونغ“ الكورية قد طرحت هواتف S21 و S21 + و S21 Ultra بسعر 799 دولارا و 999 دولارا و1199 دولارا على التوالي في يناير الماضي.

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"كافيار" تطرح إصدارا خاصا من Galax...
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"سامسونغ" تختبر كاميرا فيديو متطورة بهاتف Galaxy S22

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المصدر: أدهم الهلالي -إرم نيوز

كشف تقرير جديد عن تفاصيل مثيرة للاهتمام بقوة على مستوى الكاميرا في هاتف سامسونغ Galaxy S22 التالي، حيث من المتوقع أن يكون الهاتف مرجعا في مجال التصوير الفوتوغرافي وبنفس قوة آلات التصوير المنفردة ”الكاميرات“، وفق موقع ”غيزتشاينا“.

وبينما يستمر العالم في الحصول على سلسلة هواتف Galaxy S21، بدأ الاهتمام بالفعل يتحول إلى الطراز الجديد، وكشفت مصادر صينية أن سامسونغ ستراهن على كاميرات قوية تضارع تلك الموجودة بأجهزة العلامات التجارية الشهيرة بإنتاج الكاميرات.

وبحسب تقارير، فإن الخصائص على مستوى التصوير غير معروفة على وجه اليقين، لكن هناك أخبارا تشير لاختبار الشركة الكورية تسجيل فيديو بدقة K 8 بمعدل 60 إطارا في الثانية على هاتف Galaxy S22، ومع ذلك، في هذه المرحلة، ظهرت مشكلة، فبعد خمس دقائق، يسخن الهاتف، فيما تعمل الشركة على إيجاد حلول.

وأضافت سامسونغ قدرة تسجيل فيديو بدقة K 8 إلى هاتف Galaxy S20 وبمعدل 24 إطارا في الثانية، ومع ذلك، بسبب مشاكل السخونة، فمن الممكن فقط أن يستمر تسجيل مقاطع فيديو لمدة خمس دقائق.

وكإحدى طرق حل المشكلة، تدرس الشركة إطلاق مجموعة معالجات جديدة أكثر قوة من عائلة Exynos. قد يحدث هذا في النصف الثاني من هذا العام، فيما يدعم كلا المعالجين Snapdragon 888 و Exynos 1200 الحاليين تسجيل فيديو بدقة 8K فقط بمعدل 30 إطارا في الثانية، ولكن العمل مع 60 إطارا في الثانية يكاد يكون صعبا.

من المتوقع أن تقدم سامسونغ معالج Exynos الجديد في النصف الثاني من هذا العام وسيدعم تسجيل الفيديو بدقة K 8 بمعدل 60 إطارا في الثانية، ومع ذلك، ربما يكون العملاق الكوري قد اختبر بالفعل نموذجا أوليا جديدا.

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