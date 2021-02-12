"كافيار" تطرح إصدارا خاصا من Galaxy S21 بـ 77 ألف دولار

كشف تقرير جديد عن تفاصيل مثيرة للاهتمام بقوة على مستوى الكاميرا في هاتف سامسونغ Galaxy S22 التالي، حيث من المتوقع أن يكون الهاتف مرجعا في مجال التصوير الفوتوغرافي وبنفس قوة آلات التصوير المنفردة ”الكاميرات“، وفق موقع ”غيزتشاينا“.

وبينما يستمر العالم في الحصول على سلسلة هواتف Galaxy S21، بدأ الاهتمام بالفعل يتحول إلى الطراز الجديد، وكشفت مصادر صينية أن سامسونغ ستراهن على كاميرات قوية تضارع تلك الموجودة بأجهزة العلامات التجارية الشهيرة بإنتاج الكاميرات.

وبحسب تقارير، فإن الخصائص على مستوى التصوير غير معروفة على وجه اليقين، لكن هناك أخبارا تشير لاختبار الشركة الكورية تسجيل فيديو بدقة K 8 بمعدل 60 إطارا في الثانية على هاتف Galaxy S22، ومع ذلك، في هذه المرحلة، ظهرت مشكلة، فبعد خمس دقائق، يسخن الهاتف، فيما تعمل الشركة على إيجاد حلول.

وأضافت سامسونغ قدرة تسجيل فيديو بدقة K 8 إلى هاتف Galaxy S20 وبمعدل 24 إطارا في الثانية، ومع ذلك، بسبب مشاكل السخونة، فمن الممكن فقط أن يستمر تسجيل مقاطع فيديو لمدة خمس دقائق.

وكإحدى طرق حل المشكلة، تدرس الشركة إطلاق مجموعة معالجات جديدة أكثر قوة من عائلة Exynos. قد يحدث هذا في النصف الثاني من هذا العام، فيما يدعم كلا المعالجين Snapdragon 888 و Exynos 1200 الحاليين تسجيل فيديو بدقة 8K فقط بمعدل 30 إطارا في الثانية، ولكن العمل مع 60 إطارا في الثانية يكاد يكون صعبا.

من المتوقع أن تقدم سامسونغ معالج Exynos الجديد في النصف الثاني من هذا العام وسيدعم تسجيل الفيديو بدقة K 8 بمعدل 60 إطارا في الثانية، ومع ذلك، ربما يكون العملاق الكوري قد اختبر بالفعل نموذجا أوليا جديدا.