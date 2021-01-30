الإعلان عن موعد الإصدار العالمي لـ Xiaomi Mi 11 في 8 فبراير

من المقرر طرح هاتف Xiaomi Mi 11 الجديد في الأسواق العالمية في 8 فبراير المقبل، وفقًا لتقارير تقنية نقًلا عن مصادر داخلية، وبحسب ما ورد تم بالفعل إرسال الدعوات لحضور الحدث المنتظر، إلى منصات وسائل الإعلام الرئيسية، رغم ذلك لم تقدم شاومي حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه المعلومات.

يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.81 بوصة بدقة 1440 × 3200 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 108 ميغابكسل مع كاميرا بزاوية عريضة 13 ميغابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميغابكسل، وبطارية 4600 مللي أمبير.

إلى جانب الإصدار العالمي لهاتف Xiaomi Mi 11، سيكشف العملاق الصيني عن نسخة جديدة أيضًا من الإصدار الأحدث لواجهته المخصصة MIUI 12.5، وإذا صدقت التسريبات، سيأتي هذا النظام باهتزاز لمسي جديد يستجيب لإيماءات المستخدم في الشاشة.

كما أن المهام البسيطة مثل ”التكبير / التصغير“ ستكون الآن أفضل وأسرع بالهاتف، والذي سيتوافق أيضًا مع أنماط مختلفة لأجل تخصيصه بشكل أكبر. رغم أنه سيظل يعتمد على نظام Android 11.

وستأتي الواجهة الجديدة بميزة أكثر إثارة للاهتمام هي MIUI + ”أم آي يو آي بلس“، التي تعد بتحسينات، بما في ذلك تعدد المهام ودعم الإشعارات الخصوصية، وبالطبع ستتيح القدرة على تشغيل التطبيقات من هاتفك على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، عن طريق التوصيل لاسلكيًا.

كانت شاومي قد كشفت النقاب عن هاتف Xiaomi Mi 11 في الصين في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2020، وطُرح للبيع عشية رأس السنة الجديدة وحقق نجاحًا كبيرًا على الفور، ففي خلال 5 دقائق فقط في 1 كانون الثاني/ يناير، تم شراء 350 ألف جهاز، وفي 10 كانون الثاني/ يناير احتفل كبار مديري شاومي بتجاوز المبيعات 500 ألف هاتف، وفي 22 كانون الثاني/ يناير وصلت عدد الوحدات المبيعة إلى مليون جهاز .