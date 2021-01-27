بلا مزايا لافتة.. سوني تطلق هاتف Xperia Pro"‎" بسعر غريب

عادت شركة ”سوني“ اليابانية لخوض غمار التحدي في سوق الهواتف الذكية، بإطلاقها أخيرا هاتف ”Xperia Pro“ الذي يأتي بسعر خيالي غير قابل للتصديق يبلغ 2500 دولار.

وتستهدف ”سوني“ من خلال الجهاز المستخدمين المحترفين، الذين تأمل أن يستخدموا مدخل ”HDMI“ لتحويل الهاتف إلى شاشة كاميرا خارجية واتصال ”5G“ لتحميل اللقطات أو البث المباشر بسرعة.

وبحسب ”سوني“، فهي لا تخطط حاليا لإطلاق ”Xperia Pro“ في أوروبا، إذ إن الهاتف الذكي الأول من سوني المزود بتقنية الجيل الخامس سيطلق في الولايات المتحدة.

جهاز ”Xperia Pro“ يشبه إلى حد كبير جهاز ”Xperia 1 II“ للعام الماضي، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت و 512 غيغابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع.

ويعمل الهاتف بمعالج ”Snapdragon 865“ مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وتوجد في الجهة الخلفية الكاميرا الواسعة نفسها بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا المقربة، والكاميرا الفائقة الاتساع، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

ويشتمل ”Xperia Pro“ أيضا على شاشة من نوع ”HDR OLED“ بقياس 6.5 إنش وبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، التي تصفها سوني بأنها بدقة ”4K“ لكنها في الواقع تتمتع بدقة أقل من دقة ”4K“ تبلغ ”3840×1644“ بكسل.

ويباع هاتف ”Xperia 1 II“ مقابل 1200 دولار، ويزيد ”Xperia Pro“ عن ضعف سعره، لكن ”سوني“ تقول: إن دعمها لشبكات الجيل الخامس ومدخلات ”HDMI“ قد تكون مفيدة بشكل لا يصدق للمستخدمين المحترفين.

وقالت ”سوني“، إن الهاتف قادر على تشغيل بث فيديو ”HDR“ بدقة ”4K“ بمعدل 60 إطارا في الثانية، ويجب أن يعمل مع أي كاميرا بها مخرج ”HDMI“ ويعني ذلك من الناحية العملية أنه يمكنك توصيل الهاتف بإخراج ”HDMI“ للكاميرا، واستخدام شاشته الكبرى للحصول على عرض أوضح لكل ما يتم تصويره.

ويمكن لجهاز ”Xperia Pro“ بث لقطات من مدخلات HDMI الخاصة به إلى يوتيوب مباشرة، وهو يدعم ”StreamLabs“ و ”StreamYard“ للبث إلى المنصات الأخرى، مثل: ”Twitch“ و ”Facebook Live“.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى منفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، وزر اختصار مخصصا، ومقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار ”IP68“ ومكبرات صوت استريو، ونظام أندرويد 10.

ويدعم الهاتف كلا من ”Sub-6GHz“ و ”mmWave“، وتزعم ”سوني“ أن ثمة مجموعة هوائيات مميزة بأربعة اتجاهات فريدة لزيادة الاستقبال.

ويوجد -أيضا- تطبيق شبكة مدمج يعرض سرعات التحميل والتنزيل في الوقت الفعلي، ويمكنه مساعدتك في العثور على أفضل موضع للحصول على الإشارة.

ويمتد اتصال الكاميرا -أيضا- إلى مشاركة الصور، إذ يتيح اتصال ”USB“ السلكي بين كاميرا ”Alpha 7S III“ و ”Xperia Pro“ سرعة نقل الصور.