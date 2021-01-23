بعد الكشف عنه.. هل ستلغي "إل جي" هاتف LG Rollable القابل للطي؟

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية النقاب عن هاتف LG Rollable القابل للطي خلال حدث CES 2021 الافتراضي، وأشارت بعض التقارير إلى أنه من المحتمل أن يتم إطلاقه في سبتمبر.

ولكن تزايدت حالة عدم اليقين الآن بشأن أول جهاز قابل للطي من ”إل جي“ تحديدًا؛ وخاصة بعدما أعلنت الشركة عن اعتزامها التخلي عن قطاع الهواتف المحمولة.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة ”كوريا هيرالد“ أن خطط الإطلاق الخاصة بجهاز LG Rollable لم يتم تحديدها، وأصدرت الشركة بيانًا غامضًا بأنها معرضة لكل الاحتمالات.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ”إل جي“ عن نيته ترك قطاع الهواتف المحمول، وتحدثت تقارير عن وجود مفاوضات جارية مع مشتري محتمل.

ويرجع السبب في تخلي ”إل جي“ عن قطاع الهواتف إلى الخسائر الفادحة، وتشير التقديرات إلى أن قطاع الهواتف المحمولة فقد حوالي 723 مليون دولار خلال عام 2020 بأكمله، ويقدر إجمالي الخسائر التشغيلية بـ 4.5 مليار دولار، منذ عام 2015.

ويعتبر مصير هاتف LG Rollable غامضًا، وقد يتم إلغاؤه حتى لو احتفظت إل جي بقطاع الهواتف المحمولة الخاص بها؛ بسبب الخسائر التي حققها LG Wing بعد بيع أقل من 100000 وحدة منذ إطلاقه.