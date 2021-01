"شاومي" تطلق جهازاً فريداً متعدد المهام

أطلقت شركة ”شاومي“ الصينية جهازاً خارق المواصفات ومتعدد المهام والمزايا، اعتبرته أساساً ”خير رفيق إلى جوارك خلال نومك“، فيما كشفت عن مزايا مذهلة لهذا الجهاز.

وقالت الشركة إن جهاز Mi المدعوم من غوغل، هو عبارة عن شاشة ذكية لغرفة نومك، بقياس 3.97 إنش، وبدقة 800×480 بكسل فقط، وهي كافية للحصول على التحديثات والمعلومات اليومية بسرعة.

وأبرز مزايا هذا الجهاز الفريد أنه يتضمن ميزة ”كروم كاست“ بشكل مدمج، ما يعني أنه يجب أن تكون قادرا على إرسال مقاطع فيديو يوتيوب ومحتوى الفيديو المدعوم مباشرة إلى الشاشة المصغرة في الجهاز.

يضاف إلى ذلك أنه يمكن اعتبار هذا الجهاز سماعة قوية، حيث يتضمن مكبر صوت بقياس 1.5 إنش وبتردد كامل مع ميكروفونين للمدى البعيد من أجل مساعدتك على التفاعل مع مساعد غوغل وتحسين اكتشاف الكلمة المهمة Hey Google.

كذلك، يتضمن جهاز ”شاومي“ ميزة التنبيه لشروق الشمس أيضا في ساعة شاومي الذكية Mi، التي تزيد تدريجياً من سطوع الشاشة وصوت المنبه، ما يضمن أن الاستيقاظ كل صباح ليس تجربة مزعجة.

ولا يحتوي هذا الجهاز الفريد على كاميرا، من باب الحفاظ على خصوصية غرفة النوم، وهناك 3 أزرار على الحافة العلوية للساعة، وهناك مفاتيح لرفع مستوى الصوت وخفضه جنبا إلى جنب مع زر مخصص يعمل على تعطيل العرض عندما تريد النوم.

