ما الفروق الأساسية بين جهازي Galaxy Note 10 و Note 20 ؟

ليس هناك عدد كبير من الخيارات في السوق بالنسبة لأجهزة Galaxy Note، وإذا لم تكن تمتلك طراز Galaxy Note مطلقًا وتفكر في إجراء تغيير، فقد يكون الآن هو أفضل وقت للقيام بذلك، وخاصة بعد الشائعات الأخيرة التي تُشير إلى أن Galaxy Note 20 سيكون الإصدار الأخير للسلسلة بأكملها، وفق موقع ”سام موبايل“.

Galaxy Note 10

يكلف طراز Galaxy Note 10 الأساسي تقريبًا تكلفة الإصدار القياسي من Galaxy Note 20 في معظم الأسواق، ويعتبر Galaxy Note 10 الطراز الوحيد بين سلسلة Note الذي يمتلك لوحة خلفية زجاجية.

يحتوي كل من Galaxy Note 10 Lite و Galaxy Note 20 على لوحة خلفية بلاستيكية.

فضلًا عن ذلك، يوفر Galaxy Note 10 حماية Gorilla Glass 6 بينما يحتوي Galaxy Note 10 Lite و Galaxy Note 20 على Gorilla Glass 3 و Glass 5.

وفي حال شراء Galaxy Note 10 في الولايات المتحدة، تتمتع بأكبر مساحة تخزين بسعة 256 غيغابايت بينما يشحن Galaxy Note 20 في الولايات المتحدة بسعة 128 غيغابايت.

ومع ذلك، يعتبر Galaxy Note 10 الطراز الوحيد الذي يحتوي على شاشة منحنية تلتف حول الحواف الجانبية.

Galaxy Note 20

إذا كنت تبحث عن أحدث تجربة لـ S Pen بأقل من 1000 دولار سيكون Galaxy Note 20 خيارا جيدا.

وتعتبر الشاشة أكبر مقارنة بطراز 2019 وهي 6.7 بوصات إلا أن الدقة نفسها تقريبًا.

يحتوي الطراز الجديد على قلم S Pen محسن مع زمن انتقال أقل يبلغ 26 مللي ثانية وهي أقل من 42 مللي ثانية في Galaxy Note 10.

كما يعتبر التصميم المسطح للشاشة هو خيار أفضل لهذا الجهاز.

وبالنظر إلى أنه أحدث طراز من هذه السلسلة، فإن Galaxy Note 20 يتميز بأفضل دعم للبرامج الثابتة.