في خطوة غير مسبوقة.. "أبل" تخفض سعر (iPad 10.2 (2020

عادة لا تقوم شركة ”أبل“ الأمريكية بتخفيض الأسعار في أجهزتها الجديدة، إلا أنها قامت بتخفيض سعر التجزئة الموصى به رسميا لجهاز iPad 10.2 2020 في أول يوم من الإطلاق، ويعد ذلك أمرا غير مسبوق.

وكان قد تم الإعلان عن الجهاز في حدث ”أبل“ الخاص عبر الإنترنت في 15 أيلول/سبتمبر، وأصبح الجهاز اللوحي متاحا منذ اليوم، بدءا من 329 دولارا لطراز Wi-Fi فقط بسعة تخزين تبلغ 32 غيغابايت.

وقامت الشركة بتخفيض سعر الجهاز لـ 299 دولارا، عند شرائه من شركة ”وول مارت“ للبيع بالتجزئة، ويمكن الاختيار بين اللونين الرمادي والذهبي.



ويمثل هذا الخصم تقريبا 10٪ من سعر الجهاز وتم التخفيض في اليوم الأول من توفره، ما يجعله أمرا مثيرا للاهتمام، بالإضافة إلى ذلك، لم تشر ”وول مارت“ ما إذا كان هذا التخفيض عرضا لفترة محدودة أم لا .

ويعتبر هذا الجهاز مشابها لسابقه من العام الماضي في كل شيء ما عدا مجموعة الشرائح، حيث يتم تشغيل الطراز الجديد بوساطة معالج Apple A12 Bionic ، الذي ظهر لأول مرة في عائلة iPhone XS في 2018، ليحل محل معالج A10 Fusion الأقدم الذي ظهر أولا في سلسلة iPhone 7 من عام 2016.

ويمتلك الجهاز هيكلا زجاجيا من الأمام وتصميما من الألمونيوم في الخلف، مع ذاكرة داخلية بسعة 32 غيغا وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغا بايت، وطراز أعلى بذاكرة داخلية 128 غيغا وذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 غيغا بايت.