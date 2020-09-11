شارب تكشف عن 4 هواتف ذكية جديدة.. منها اثنان بتقنية 5G

كشفت شركة ”شارب“ اليابانية عن 4 هواتف ذكية جديدة، تعمل بمعالجات Snapdragon، اثنان منها يعملان بتقنية LTE، بينما يدعم الآخران اتصال الجيل الخامس.

ويتميز الهاتف الأساس Sharp zero 5 بشاشة OLED مقاس 6.4 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويوجد فيه قارئ بصمات الأصابع.

ويتم تشغيل الهاتف بمجموعة شرائح Snapdragon 765G، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، مع إصدار آخر بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغا بايت عند إطلاق الهاتف خلال الأشهر المقبلة، ويعمل الهاتف بنظام Android 10.

ويمتلك الهاتف كاميرا رئيسة بدقة 48 ميغابكسل، مع كاميرا عريضة 13.1 ميغابكسل، وكاميرا عن بعد بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي تحتوي على مستشعر 16.3 ميغابكسل.

ويأتي جهاز Zero5G بميزة مقاومة الغبار والماء، مع بطارية تبلغ 4050 مللي أمبير في الساعة، ويأتي الجهاز الثاني Sharp Sense4 بشاشة مقاس 5.8 بوصة، وقارئ بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

وسيتم تشغيل Sense4 بمجموعة شرائح Snapdragon 720G، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت.

ويمتلك الهاتف كاميرا رئيسة بدقة 12 ميغابكسل، وأخرى فائقة السرعة بدقة 12 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

ويأتي Sharp Sense4 مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4570 مللي أمبير، ويتوافر الهاتف بألوان: النحاسي، الفاتح، والفضي، والأسود.

ويسمى الجهاز الثالث Sharp Sense4 Plus، ويأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة مع قارئ بصمات الأصابع في الخلف.

ويعمل بمعالج S720G مع ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 8 غيغا، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بحجم 4120 مللي أمبير، وسيأتي باللون: الأرجواني، والأبيض، والأسود.

ويمتلك كاميرا أساسية بمستشعر أكبر بدقة 48 ميغابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي بمستشعر عمق 2 ميغابكسل.

ويأتي الجهاز الرابع تحت اسم Sharp Sense5G، ويأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 690 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين 64 غيغابايت.

ومن المفترض إطلاق هذا النموذج بنظام تشغيل Android 11، وستتوافر جميع هواتف Sense الأربعة الجديدة في الخريف.