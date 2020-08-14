‏بكاميرا ثلاثية وبطارية عملاقة.. ريلمي تعلن رسميًا عن هاتفها Realme C12

بعد أيام من تواجد هاتف Realme C12 على منصة الاختبارات ”جيك بنش“، وإزاحة النقاب عن مميزاته التقنية الرئيسية، أعلنت شركة ريلمي الصينية لتصنيع الهواتف، اليوم، رسميًا، أيقونتها الجديدة Realme C12 الذكي، والذي يعد بتقديم أكبر قدر من الاستقلالية سنراه في سلسلة Realme المعروفة.

يأتي Realme C12 بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، بدقة HD +، مع نوتش من نوع watedrop يضم كاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابكسل.

كما تشير التقارير إلى أن الهاتف يحتوي على حواف دقيقة تكسبه إطلالة رائعة، كما يعمل هاتف Realme C12 بمعالج Helio G35 من ميدياتك، مصحوبًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع.

ويوجد في الخلف نظام كاميرا ثلاثية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميغابكسل ومستشعرين إضافيين بدقة 2 ميغابكسل، ويوجد أيضًا مستشعر بصمة في الخلف. حسبما ذكر تقرير موقع ”جادجيت“ التقني.

تأتي بطارية Realme C12 بسعة ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير، مع دعم شحن يصل إلى 10 وات، وحاليًا يتوفر Realme C12 فقط في السوق الإندونيسي بسعر حوالي 110 يورو ، باللونين الأزرق والأحمر.