"أبل" تتيح التبديل بين قطع iPhone SE الجديد وiPhone 8

كشف موقع iFixit أن شركة "أبل" تتيح إمكانية استبدال بعض الأجزاء الداخلية لهاتفها iPhone SE بأجزاء مستخدمة في iPhone 8، ما يعكس استعداد "أبل" لإعادة استخدام التصميم والأجزاء الموجودة لخفض سعر هاتفها الذكي الأقل سعرا.

وذكر الموقع في تقرير له أن الهاتف الصادر حديثا في جيله الثاني استعان بالعديد من عناصر التصميم الخاصة بأجهزة آيفون السابقة قبل (iPhone X)، من ضمنها استخدام (Touch ID) بدلا من (Face ID).

وأوضح أن "أبل" لجأت إلى تلك الخطوة من أجل تقليل التكلفة الإجمالية للنموذج، وكذلك لمواصلة استخدام قائمة موجودة من الأجزاء المألوفة، وهو أمر تم إثباته من خلال عملية التفكيك الجديدة.

وتابع أن وجود الكثير من المكونات داخل (iPhone SE) التي يمكن استبدالها بسهولة، لا يمتد إلى العناصر الموجودة على اللوحة الرئيسية، مثل معالج (A13)، إلا أنه يغطي عناصر أخرى يمكن فصلها بسهولة أكبر.

ويمكن استبدال كاميرات iPhone SE بالكاميرات المستخدمة في iPhone 8 بدون مشكلة، بالإضافة إلى درج بطاقة اتصال ومحرك (Taptic) ومحرك الشاشة، والميكروفون ومستشعر القرب.

ويُعتقد أيضا أن شاشة الهاتف الجديد هي الأقل تكلفة عند استبدالها بالمقارنة مع جميع شاشات أجهزة هواتف آيفون الصادرة في السنوات الأخيرة، وذلك بالرغم من إمكانية دعم (True Tone)، ما لم يكن لدى المُصلح إمكانية الوصول إلى برنامج برمجة الشاشة.

وأوضح التقرير أنه لا يمكن استبدال زر (Home) لهاتف (iPhone SE) بزر (Home) لجهاز (iPhone 8)، كما لا يمكن أيضا تبديل البطارية؛ لأنها تستخدم موصلا مختلفا عن نظيره في (iPhone 8).

وبالرغم من أن بطارية (iPhone 11) تستخدم الموصل نفسه، فإنه لا يمكن استخدام بطارية (iPhone 11) في (iPhone SE)، ولا يمكن تبديل بطارية (iPhone SE) الأصلية ببطارية أخرى دون ظهور التحذير القائل: “ليست بطارية آبل أصلية”.