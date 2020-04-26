"هواوي" توفر لهواتفها البديل الرسمي لخرائط غوغل

أعلنت شركة "هواوي" الصينية أخيرا أنها وفرت التطبيق البديل وبشكل رسمي لتطبيق خرائط غوغل الشهيرة "غوغل ماب"، وذلك بعد وقف شركة غوغل الأمريكية خدماتها عن الشركة الصينية نتيجة الخلاف السياسي والاقتصادي بين البلدين قبل فترة من الزمن.

وقالت هواوي، إن التطبيق البديل هو (Here WeGo) وهو متاح في متجر تطبيقات هواوي لكل من هواتف هونر وهواوي، وللعلم فإن التطبيق ليس جديدا، فهو موجود منذ عام 2013، وليس حصريا لهواوي، بل متاح في "غوغل بلاي"، ولديه أكثر من 10 ملايين عملية تثبيت.

يعد التطبيق بتغطية جميع احتياجات المستخدم الأساسية لرسم الخرائط، التي منها: التنقل خطوة بخطوة، وتحديثات حركة المرور المباشرة، وحجوزات سيارات الأجرة، ومعلومات النقل العام، وتخطيط الرحلات والمزيد.

تم التحقق من تطبيق Here WeGo على هاتف Huawei P40 Pro في لندن، ويبدو أنه يعمل بشكل جيد على الأقل في الانطباعات الأولى.