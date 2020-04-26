3 مزايا قوية في هاتف "آيفون SE2" .. تعرف عليها

طرحت شركة "أبل" قبل أيام هاتفها الجديد "آيفون SE2"، الذي عادت به للهواتف القديمة ذات التصاميم والأحجام الصغيرة، ولكن هذه المرة بمزايا ومواصفات أكثر حداثة وتطورا وملاءمة لما وصلت إليه التكنولوجيا.

ويتميز هذا الهاتف بأبرز 3 مزايا على الصعيد التقني، وهي:

القوة والبنيان:

يعتبر هاتف iPhone SE الجديد هو أصغر هاتف آيفون متاح، كما أنه أحد أقوى الهواتف الذكية من آبل، حيث أظهرت مراجعة منصة (AnTuTu) لأداء الهاتف تفوقه على هاتف (iPhone XS Max) البالغ سعره أكثر من ضعف سعر (iPhone SE).

زر الشاشة الرئيسية:

يحتوي الهاتف الجديد على زر الشاشة الرئيسية الذي يتضمن مستشعر بصمة الإصبع (Touch ID)، بدلا من تقنية التعرف على الوجه (Face ID) التي ظهرت لأول مرة في هاتف iPhone‌ X في عام 2017.

مواصفات الكاميرا المحسنة:

طورت أبل البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا كثيرا، حيث يقدم معالج A13 دعما كبيرا للرسوميات والكاميرا بفضل تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، مما يجعل كاميرا iPhone SE الجديد تلتقط صورا أفضل من الصور الملتقطة بكاميرا هاتف iPhone 8.