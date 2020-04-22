بعد غياب عامين.. موتورولا تعود بقوة مع هاتف بمواصفات خاصة

تطلق شركة موتورولا، اليوم الأربعاء، هاتفها الرائد الجديد Motorola Edge Plus الذي تعود به لأسواق الهواتف الذكية بعد غياب عامين نتيجة توقف الشركة عن إنتاج الهواتف.

ويأتي الجهاز، حسب التسريبات الأخيرة، لينافس هواتف رائدة لشركات عملاقة مثل سامسونغ، إذ يبلغ سعره 1000 دولار، وسيحتوي على شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.7 إنش وبدقة (+Full HD) ومعدل تحديث 90 هيرتز، وأظهرت التسريبات السابقة للهاتف أن الشاشة منحنية عند الحافات الجانبية.

وبحسب موقع "درويد لايف" droid-life التقني فإن موتورولا أضافت ميزات برمجية إلى الحافة على أمل جعلها أكثر قابلية للاستخدام، بحيث يمكن النقر عليها لإظهار اختصارات التطبيق وإظهار نوع من الأزرار الافتراضية في الألعاب المدعومة.

وتتيح موتورولا تعطيل حافات الشاشة إذا كان المستخدم يرغب في استخدام الجزء العلوي المسطح فقط.

ويحتوي الهاتف على معالج (Snapdragon 865) و 256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (UFS 3.0) و 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR5) وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سلكي سريع بقدرة 18 واط وشحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط وشحن لاسلكي عكسي بقدرة 5 واط.